My Hero Academia: 10 personajes que no son tan FUERTES como aparentan

My Hero Academia es conocido por muchas cosas, escenas de lucha increíbles, narraciones inspiradoras pero cliché; pero su estilo artístico es el que más destaca. El creador Kohei Horikoshi ha sido un fan de Shounen Jump y Western Comics durante mucho tiempo y se nota en sus propios personajes.

Algunos de ellos son absolutamente perfectos, otros son absurdamente tontos y aún más grotescos y horribles. A continuación, hablaremos de aquellos personajes de Boku no Hero Academia con apariencias engañosas que en realidad son mucho más débiles de lo esperado.

10 - My Hero Academia: Mustard (Villano)

Foto: BONES

El primero y más importante es uno de los más temibles villanos de League of Villains, un niño llamado Mustard. Este antagonista es relativamente joven (un poco más joven que la poderosa Clase-A), pero se ha vuelto más cruel y despiadado que muchos de los criminales adultos.

El Quirk de Mustard se llama Gas, y se explica por sí mismo. Este villano expulsa gas de su cuerpo (probablemente sus poros) que induce el sueño. Él no tiene habilidades de combate y el gas se disipa rápidamente si deja de concentrarse en producirlo. Para un tipo que usaba una máscara de gas y usaba una pistola, Mustard era golpeado muy fácilmente.

9 - Fanático de Endeavor, Ending

Foto: Shueisha

Honestamente, el final es uno de nuestros diseños favoritos en la serie de manga, ya que es muy simple pero funciona muy bien visualmente. Ending es un fanático de Endeavour con una enfermedad mental ( y quién puede culparlo considerando su fuerza), pero quiere suicidarse haciendo que Endeavour lo mate.

Eso ya contribuye en gran medida a su imagen "dura". Y este fanático logra capturar al hijo de Endeavour, Natsuo, como rehén con su Quirk, White Line. Este Quirk le permite a Ending controlar todas y cada una de las líneas pintadas en la calle como objetos que puede controlar.

Parece que este loco loco podría conseguir su deseo y al mismo tiempo causar muertes inocentes hasta que Deku, Bakugou y Todoroki entren y salven el día en un instante.

8 - El Nomu de la sierra (Villano)

Momo se enfrenta al Nomu Sierra

Los Nomu son básicamente su propia subespecie en este punto de la serie, y se pueden dividir en un par de clasificaciones diferentes de bajo, medio, alto y alto. El llamado Hood que casi mató a Endeavour estaba calificado para ser un High-End.

Momo le puso un rastreador a otro con Nomu en el arco del Summer Camp y este era solo un Middle-Tier. Este (llamado Tool Arms) fue pintado para ser un monstruo aterrador cuando se mostró por primera vez, y lo es totalmente.

7 - Rikiya Katsukame (Villano-Yakuza)

Foto: BONES Boku no Hero Academia

Si el nombre Rikiya Katsukame no le suena familiar, entendemos completamente por qué. Para aclarar las cosas, Rikiya era el miembro gigantesco de las ocho balas de Shie Hassaikai que constantemente rompía cosas.

Antes de la redada en el laboratorio de Yakuza, Rikiya dio la apariencia de ser el miembro más fuerte de las Ocho Balas. Ahora, después de ver miembros como Rappa, Tabe o Tengai, estamos seguros de que ese no es el caso.

6 - Fanático de Stain, Spinner (Villano)

Spinner, un fanático de Stain

Bloodcurdle de Stain podría haber sido un peculiar Quirk, pero al menos (y el propio Stain) fueron útiles en una pelea, Spinner no tiene ese lujo. Shuichi Iguchi idolatra a al asesino de héroes, pero no se lo toma muy bien.

No está entrenado en combate como lo estaba Stain, realmente no piensa por sí mismo y no saca lo mejor de su Quirk. De hecho, la primera vez que lo vemos usar dicho Quirk en combate, es durante una pelea que aún no se ha adaptado al anime.

5 - Shin Nemoto (Villano-Yakuza)

Uno de los secuaces de Overhaul

Shin Nemoto es uno de los miembros más dedicados de Overhaul's Eight Bullets, y también uno de los más débiles. Nemoto parece vestirse simplemente como si estuviera escondiendo un gran Quirk secreto o algo así, además es increíblemente frío y calculador.

Este tipo es técnicamente el que también terminó la carrera de Mirio, por lo que debe ser bastante temible, ¿verdad? Mal, Nemoto solo tiene un Don que atrapa a la gente en sus mentiras. Siempre que hace una pregunta, la gente debe responderle con sinceridad, eso es todo.

4 - Shihai "Vantablack" Kuroiro (Estudiante)

Estudiantes de la Clase 1-B en UA

Vantablack es el éxito de la Clase-B, ya que su Quirk es tan versátil que estamos ansiosos por ver qué hace con él. Desafortunadamente, los fanáticos de solo anime no sabrán sobre él hasta el arco de entrenamiento conjunto.

Vantablack es el Tokoyami de la Clase-B, con un don basado en la oscuridad y un amor por el discurso dramático. Pero, si bien su apariencia es un poco desagradable al principio, una vez que muestra su Don, queda bastante claro que el tipo no es exactamente letal de ninguna manera.

3 - Death Arms (Héroe Profesional)

Death Arms, un Pro Hero

Death Arms es uno de los primeros Pro Héroes vistos en My Hero Academia y también es uno de los que no se lanza para salvar a Bakugo del Sludge Villain. Tiene un tema industrial en su vestuario y tiene unos antebrazos gigantes.

Este Pro Hero se ve constantemente saliendo con Kamui Woods y Mt. Lady ( la propia Reina de los Memes), pero nunca lo vemos haciendo demasiado.

2 - Ectoplasm (Héroe y maestro en UA)

Foto: My Hero Academia

El profesor de UA Ectoplasm, tiene que ser uno de los diseños más aterradores de Boku no Hero Academia, pero honestamente es una de las personas más amables. Curiosamente, en realidad enseña principalmente matemáticas en la escuela de héroes.

La apariencia de este héroe consiste en una máscara dorada al estilo de Daft Punk, un conjunto de dientes blancos completamente expuestos en un protector de mandíbula y dos piernas protésicas listas para la batalla; para compensar las que perdió en el cumplimiento del deber.

Ectoplasm es un héroe firme y decidido que es muy popular y tiene mucha experiencia en batalla. Pero, si los fanáticos clasificaran lo duro que se ve en comparación con lo duro que es, sería como 10 a 6 en el anime y manga.

1 - Hound Dog (Héroe y consejero en UA)

Foto: My Hero Academia de Kohei Horikoshi

Al igual que Ectoplasm, Hound Dog es otro héroe sorprendentemente amable que actúa con el pretexto de dar miedo. Hound Dog se conoce con el nombre de Ryo Inui, y su Quirk es lo que cabría esperar, adquiere los rasgos de un perro normal, con un sentido mejorado (especialmente su sentido del olfato).

El disfraz de héroe de Ryo, es lo que lo hace parecer tan tonto pero duro al mismo tiempo, ya que está cubierto de piel y usa un bozal sobre su boca lleno de dientes afilados. Debajo de su apariencia hay un Consejero de UA sumamente amable en My Hero Academia.