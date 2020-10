My Hero Academia: 10 pares de peculiaridades que son extremadamente similares

Un gran atractivo de My Hero Academia es la cantidad de Quirks que poseen muchos de los personajes del programa, ya que estas habilidades suelen ser las que dictan qué personajes pueden desempeñar qué tipo de roles en el campo de batalla, y también determinan mucho sobre el estilo de lucha de un personaje, e incluso disfraz!

No hay dos Quirks exactamente iguales, pero en un mundo donde estas habilidades a menudo se heredan, a veces estos Quirks son muy similares entre sí de la misma manera que dos personas que pueden no estar relacionadas con la sangre pueden verse muy similares.

Esto no significa necesariamente que los personajes que poseen Quirks similares estén relacionados, pero a menudo es intrigante cómo estos personajes utilizan sus habilidades similares de maneras drásticamente diferentes en las temporadas de la serie.

My Hero Academia está por estrenar su temporada 5

Endurecimiento / Acero

Cuando Tetsutetsu y Kirishima se encontraron en la arena, era difícil saber cuál de ellos ganaría realmente su pelea, ya que sus Quirks son esencialmente los mismos.

El endurecimiento de Kirishima le permite endurecer la superficie de su piel, mientras que el acero de Tetsutetsu le permite convertir su piel directamente en acero, produciendo un efecto similar.

Por supuesto, el Quirk de Kirishima es un poco mejor que el de Tetsutetsu, ya que Hardening no solo hace que su cuerpo sea un escudo impenetrable, sino que también amplifica su fuerza física.

Si bien Kirishima siempre puede fortalecer su endurecimiento a nuevos límites, Tetsutetsu realmente no puede modificar las propiedades naturales del acero de la misma manera.

Hellflame / Cremación

Las habilidades pirocinéticas son bastante comunes en el mundo de My Hero Academia. Endeavour no solo puede manipular las llamas, sino que también puede hacerlo su hijo, Shoto, así como el miembro de League of Villains, Dabi, e incluso Chojuro Kon de la película Heroes Rising podrían escupir fuego, que aparentemente el padre de Midoriya es capaz de hacer.

Aún así, desde el fuego que los fanáticos de Quirks han visto hasta ahora, Hellflame de Endeavour y Dabi's Cremation parecen ser los mejores, ambos por razones similares.

Ambos Quirks permiten a los usuarios disparar llamas desde sus cuerpos y manipular estas llamas con fines ofensivos e incluso defensivos. Estos Quirks incluso están sujetos a la misma debilidad.

El uso excesivo de ellos no solo puede afectar las funciones físicas de los usuarios, sino que en el caso de Dabi, incluso puede quemar su piel (Dabi parece haber aprendido eso de la manera más difícil en algún momento). Esto obliga a ambos personajes a evitar batallas prolongadas que solo los lastimarán a largo plazo.

Gravedad cero / Bloqueo

Zero Gravity permite a la propia Ochaco Uraraka de la Clase 1-A hacer ingrávidos los objetos y otras personas, ya sea hasta que se toca los dedos o pierde su almuerzo.

Ella ha hecho un gran uso de este Don combinándolo con artes marciales que solo la ayudan a acercarse a su oponente para tocarlo en primer lugar.

Lock Down es un Quirk similar que posee el Pro Hero Rock Lock. Con un solo toque, puede congelar objetos en un punto particular del espacio e incluso puede detener el terreno cambiante.

Por supuesto, el mayor inconveniente de Lock Down es que no funciona en los seres vivos, lo que significa que en una pelea cuerpo a cuerpo, es impotente contra un oponente con un Quirk muy superior.

Quimera / Bestia

Muchos Quirks, como Tsuyu's Frog o Mirko's Rabbit, permiten al usuario encarnar las características de los animales a pesar de mantener sus formas humanas.

Pero hay otros Quirks que esencialmente convierten a los usuarios en bestias viciosas que no se parecen tanto a sus apariencias normales.

Si bien Chojuro Kon ya parece un animal, que contiene las características físicas de un lobo, un águila y un cocodrilo, su Quirk, Quimera, le permite ampliar estos rasgos animales a proporciones monstruosas.

Es similar a Beast, un Quirk poseído por el estudiante de Clase 1-B Jurota Shishida, que lo convierte en un monstruo de cuatro patas. El mayor inconveniente es que pierde una buena cantidad de pensamiento crítico, lo que lo hace fácil de engañar mientras está en esta forma.

Pared de aire / elasticidad

Air Wall fue uno de los Quirks robados poseídos por Nine en Heroes Rising. Usando este Quirk, Nine podría generar paredes de aire comprimido que sirvan como escudos para evitar que los oponentes se acerquen a él.

Es similar a la elasticidad de Gentle Criminal, ya que Gentle usó su Quirk para cambiar las propiedades del aire a su alrededor para hacerlo elástico.

Aunque usó principalmente este aire elástico como un trampolín, también lo usó como un escudo contra las balas de aire de Midoriya, e incluso podría colocarlas en capas similares a las paredes de aire de Nine para ganar distancia entre él y sus oponentes.

Glamour / Holograma

Glamour es un don poseído por Camie Utsushimi de Shiketsu High. Le permite emitir ilusiones realistas durante un corto período de tiempo que se materializan a partir de una sustancia parecida a una niebla que sale de su boca.

Hologram es el Quirk poseído por Mahoro Shimano de la película Heroes Rising. Con su Quirk, puede crear hologramas de cualquier cosa que le plazca, pero estos hologramas son débiles y pueden volar con facilidad.

Está claro que el Quirk de Camie es el superior, aunque Mahoro podría ser una fuerza a tener en cuenta una vez que aprenda a perfeccionar la estabilidad y el realismo de sus hologramas.

Curación / Activación celular

Si bien la mayoría de los Quirks destacados en la serie son más adecuados para la batalla, hay algunos Quirks que son mejores para apoyar a los héroes desde el margen. Recovery Girl's Quick, Heal, acelera los procesos de curación natural del cuerpo.

Debido a su peculiaridad, las lesiones que podrían tardar varios meses en sanar se solucionan en segundos, pero el receptor de esta curación queda extremadamente agotado y agotado.

Cell Activation era un Quirk que pertenecía a Katsuma Shimano en Heroes Rising. Le permite activar células específicas en el cuerpo de una persona, acelerando los procesos de recuperación y mejorando su condición física en general, aunque solo funciona en ciertos tipos de sangre según el titular.

Desafortunadamente, la Activación celular requiere energía del usuario, dejando a Katsuma drenado después de usar su habilidad.

Cabello-Raiser / Slice

Hair-Raiser es el Quirk poseído por el Pro Hero Mr. Brave, quien, aunque ha sido visto en el anime, juega un papel más importante en el manga.

Su Quirk le permite endurecer y arrancar mechones de cabello, que luego puede usar como armas. Es muy similar a Slice, el Quirk poseído por Kiruka Hasaki, uno de los camaradas de Nine.

Su Quirk le permite endurecer su propio cabello e incluso disparar mechones individuales como agujas.

Es un Don poderoso, dado que fue capaz de diezmar el puerto de la isla de Nabu en cuestión de segundos, pero por supuesto, la mayor debilidad de estos dos Quirks es que ambos personajes necesitan cabellos saludables para aprovechar al máximo sus habilidades.

Por lo que dependiendo de su genética, podrían ser Quirkless en unas pocas décadas más.

Decay / Overhaul

El Quirk de Shigaraki, Decay, es uno de los más mortíferos de toda la franquicia, ya que le permite convertir todo lo que toca en polvo en cuestión de segundos.

El Quirk de Chisaki, Overhaul, le permite desmontar y volver a montar la materia con un solo toque. Si bien esto significa que un toque de él es tan mortal como el de Shigaraki, los efectos de su Quirk no se extienden por todo el cuerpo de una persona y pueden aislarse en partes específicas, que fue lo que le permitió fusionarse con sus propios secuaces.

Y mientras que el Quirk de Shigaraki es puramente destructivo, el de Chisaki tiene cierto potencial curativo.

No es de extrañar que Shigaraki se propusiera desmembrar los brazos de Chisaki, ya que alguien con un Quirk tan peligroso, similar y algo superior siempre seguiría siendo una amenaza para él.

Hydra / Sombra oscura

La Sombra Oscura de Tokoyami se destaca por encima de otros Quirks, ya que le permite comandar un monstruo oscuro que reside dentro de él.

En particular, ha descubierto cómo ordenar a Dark Shadow que cubra su cuerpo, formando una armadura que le permite participar en un combate cuerpo a cuerpo.

Hydra es uno de los Quirks robados poseídos por Nine, y le permite convocar bestias gigantes con forma de serpiente de su espalda que luego puede controlar.

TE RECOMENDAMOS LEER: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa

Esto borró efectivamente el punto ciego más grande que posee la mayoría de las personas, y también fue un shock ver a alguien más controlando una bestia monstruosa que también residía dentro de ellos.