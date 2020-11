My Hero Academia: 10 misterios sin resolver que dejó la temporada 4

Cuando se habla de algunos de los mejores animes shonen que están pasando en este momento, no hace falta decir que My Hero Academia definitivamente se incluiría. Solo es necesario ver este programa una vez para comprender por qué es tan atractivo: la historia, el escenario, los personajes y las peleas son realmente de primera categoría.

La última temporada 4 del anime, fue una muestra casi perfecta de por qué esta serie es un fenómeno tan masivo. Sin embargo, esta temporada dejó varios misterios sin resolver que sólo han avivado más la curiosidad de los fanáticos.

La Verdad Noticias te comparte algunas de las preguntas más urgentes que han surgido a raíz de la temporada 4 de My Hero Academia y que definitivamente deben abordarse. ¡Advertencia! A partir de este momento nos sumergimos en territorio profundo de spoilers.

10 misterios de My Hero Academia 4

¿Por qué Aoyama tiene tanto tiempo frente a la pantalla al azar?

Uno pensaría que una persona con el poder de un láser que dispara desde su ombligo quedaría relegada a un papel cómico de fondo a lo largo de la serie, pero (por el contrario) parece que se planean grandes cosas para Aoyama.

Dicho esto, ciertamente es algo discordante ver a este personaje secundario aleatorio de repente ocupar tanto tiempo en pantalla, y uno no puede evitar preguntarse por qué este es el caso. ¿Es posible que la serie se base en que Aoyama es un traidor?

¿Cuál es el secreto de One For All que Deku necesita saber?

La temporada 4 terminó en un suspenso con el poder One For All de Midoriya activándose aleatoriamente mientras dormía, mientras simultáneamente recibía una visión de todos los usuarios de One for All y la gran cantidad de conocimientos que tienen guardados para él.

¿Midoriya usará alguna vez sus manos correctamente en la batalla?

Después de la revelación de que se había dañado los brazos demasiadas veces para poder seguir confiando en ellos en la batalla, Midoriya decidió adoptar un estilo de disparo que le permitiría usar sus piernas en la batalla.

Dicho esto, es algo desalentador que Midoriya no aplastará a la gente con sus satisfactorios golpes ... es decir, a menos que haya una forma de que sus manos vuelvan a un estado en el que usarlas se convierta en una opción viable una vez más.

¿Eri aprenderá a controlar sus poderes?

La inclusión de Eri ha abierto las puertas a una serie de posibilidades en Boku no Hero Academia, con su capacidad para causar una reversión de un cuerpo y sus genes, además de permitirle a su Quirk tener un potencial masivo.

Idealmente, si Eri logra dominar este poder, entonces puede llevar a cabo hazañas milagrosas como ayudar a que los brazos de Midoriya vuelvan a un estado en el que podrían usarse una vez más. Por supuesto, esto todavía está en el aire: no hay indicios de si Eri podrá usar sus poderes correctamente, y solo podemos esperar que este sea el caso.

¿Mirio recuperará su Quirk?

El sacrificio que hizo Mirio Togata para proteger a Eri es uno de los momentos más memorables de la temporada 4, y la forma en que todavía se defiende incluso sin su Quirk es bastante admirable. Si Eri logra controlar sus poderes, entonces es muy posible que ella también pueda traer de vuelta el asombroso Quirk de Mirio.

¿Cuál será el próximo plan de Shigaraki?

Los últimos momentos de la temporada 4 ven a Shigaraki secuestrando un Overhaul indefenso, solo para darle una probada de su propia medicina y usar su propia bala de reversión de peculiaridades en él.

Está claro que Shigaraki está realmente loco y solo desea el caos en el mundo, por lo que es bastante fascinante ver lo que este diabólico supervillano tiene reservado para los héroes de My Hero Academia.

Póster de My Hero Academia temporada 5

¿All Might ya no morirá?

Con los vestigios finales de One for All desapareciendo en All Might, está claro que no va a ser un superhéroe efectivo de ninguna manera. Esto, junto con sus atroces heridas, ciertamente ha acortado un poco su vida útil.

Sin embargo, toda esta información provino principalmente de la previsión de Nighteye, algo que resultó ser falso ya que Midoriya pudo revertir el destino y ganar en su batalla contra Overhaul. Si eso fuera posible, entonces quizás podría ser cierto que All Might también vivirá una vida saludable.

¿Cuál será el destino de Gentle Criminal?

La inclusión de Gentle Criminal en los tramos finales de la temporada 4 podría parecer fuera de lugar a primera vista, pero este personaje en realidad se convirtió en un villano bastante fascinante, cuyas motivaciones se sentían más identificables y arraigadas a la realidad. Con su captura, uno solo puede esperar y ver qué le depara el destino más adelante en la serie.

¿Overhaul regresará en la tamporada 5?

Está bastante claro que Overhaul nunca representará la amenaza que hizo en este arco, algo que Shigaraki prácticamente aseguró con sus acciones. Dicho esto, ¿esto implica que Overhaul nunca volverá a aparecer en una escena significativa? ¿O terminará desempeñando un papel importante una vez más?

¿All For One tendrá otra aparición en la serie?

All for One es uno de los supervillanos más poderosos de My Hero Academia, y sirve como contraste para el poder de One for All. El hecho de que finalmente fue aplastado por All Might en su última pelea hace que parezca que su destino está escrito en piedra, en este momento.

Sin embargo, All for One no va a desaparecer pronto, y es muy probable que haga otra aparición en My Hero Academia en algún momento u otro. Los lectores del manga pueden esperar más momentos de este villano y te aseguramos que tienen una buena dosis de drama.

