My Hero Academia: 10 formas en las que All Might tiene exceso de poder

My Hero Academia representa un mundo dividido entre superhéroes y astutos supervillanos. Durante años, el gran All Might estuvo en la cima del mundo de los superhéroes, como el símbolo de la paz.

Prácticamente mantuvo a raya a las fuerzas del mal por sí solo, y (fiel a su apodo) impuso la paz en todo el mundo. Si bien es cierto que All Might no es literalmente imbatible, si bien tiene algunos defectos y deficiencias distintas, sus fortalezas lo compensan, y algo más.

All Might tiene todo tipo de ventajas, habilidades y fortalezas de su lado, que se unen para crear un paquete invencible en el límite. ¿De qué formas particulares lo diseñaron con exceso de poder? La Verdad Noticias explora 10 formas y te las comparte a continuación:

All Might es demasiado inteligente

All Might incluso es profesor en UA Academy

Este factor en particular no aparece con tanta frecuencia, pero las estadísticas oficiales de My Hero Academia dejan en claro que All Might es un tipo muy inteligente. Como era de esperar, su fuerza y velocidad tienen una calificación de 6/5, pero también lo es su inteligencia. No es todo músculos.

Muchos personajes se equilibran por ser tontos pero duros o inteligentes pero frágiles. Pero no esta vez. All Might tiene una fuerza divina y una mente para rivalizar con las de Tenya Iida e Izuku Midoriya, y un poco más.

Eficiencia extrema para combatir el crimen

All Might es extremadamente eficiente

All Might es conocido por declarar "¡Estoy aquí!" cuando llega a la escena de un crimen o desastre, y lo que es aún más notable es que puede hacer esto muchas veces en un día. No es como si él hiciera dos o tres apariciones heroicas en el transcurso del día.

Es casi como si un escuadrón completo de All Mights estuviera operando en todo Japón, ya que este héroe hace muchas apariciones por día, por todos lados. Puede moverse rápidamente de una escena de crimen a otra, asegurándose de estar aquí, en cualquier lugar.

All Might aún podía mejorar

Plus Ultra aún aplica con el héroe número 1

Uno de los temas principales de My Hero Academia es el concepto de ir más allá de los propios límites, o "plus ultra". Este concepto también se explora en otros animes shonen, pero en el caso de My Hero Academia , cualquier héroe aspirante puede ir a Plus Ultra si hay mucho en juego.

En su mayor parte, son personajes como Izuku Midoriya y Mirio Togata quienes van a Plus Ultra, pero increíblemente, All Might también puede hacerlo. A pesar de alcanzar la cúspide del poder, All Might aún puede aumentar su propia fuerza, y así fue como derrotó a un Nomu de rápida regeneración en la USJ.

Es muy carismático en My Hero Academia

All Might y su carismática sonrisa

Algunos superhéroes son más agradables que otros, según su personalidad, lo que dicen en las entrevistas y más. All Might no solo es el héroe más fuerte de todos los tiempos, sino que también tiene una fuerte presencia a la altura. Es casi imposible que no le guste.

El héroe llameante Endeavor no está tan encantado con All Might, pero prácticamente todos los demás lo adoran y lo admiran. All Might puede ganarse fácilmente la confianza y la cooperación de casi todos los que lo rodean e inspirarlos a la acción. Pocos héroes tienen tanto carisma.

Puede crear poderosos ataques de aire

En su mayor parte, All Might es un héroe orientado al cuerpo a cuerpo , al igual que su protegido Izuku Midoriya y personajes como Fourth Kind y Fat Gum. Pero a diferencia de esos personajes, All Might tiene algunas opciones a distancia, gracias a su peculiaridad One For All.

Si All Might lo desea, puede golpear el aire vacío con un ataque Smash, y la fuerza pura generará una poderosa ráfaga de aire que se precipitará en línea recta. Tal ataque puede hacer volar a sus enemigos para evitar su avance o romper sus defensas.

Puede integrarse en las multitudes

Así luce la verdadera forma de All Might

Trágicamente, la verdadera forma de All Might es delgada y débil, debido a una grave lesión que sufrió a manos de All For One. Pero hay una ventaja. Dado que el público está acostumbrado a la forma muscular de All Might, su forma delgada puede actuar como un alter ego.

All Might puede mantener un perfil bajo y navegar en el mundo cotidiano sin llamar la atención sobre sí mismo, lo cual es vital ya que una multitud de fanáticos de All Might lo retrasaría de otra manera. No siempre necesita estar en el centro de atención.

All Might es amado fuera de Japón

Parece que la mayoría de los héroes profesionales tienen las fronteras de su propio país para definir su jurisdicción, y los héroes profesionales rara vez operan fuera de su país de origen. Como resultado, un héroe profesional puede tener muy poca influencia o popularidad en otras partes del mundo, pero All Might es una excepción.

All Might también es popular en los Estados Unidos, al otro lado del Océano Pacífico, y es un buen amigo de David Shield y su hija, Melissa. All Might puede mantener la paz tanto en Estados Unidos como en Japón, y es amado por ello.

Tiene increíbles compañeros

Sir Nighteye fue el mejor compañero de All Might

Algunos héroes profesionales luchan obstinadamente en solitario, mientras que otros forman agencias oficiales, con compinches y compañeros de equipo de apoyo logístico. En el caso de All Might, Sir Nighteye es el compañero perfecto, ya que Nighteye es como un hombre de negocios inteligente en el mundo de los actos heroicos.

Sir Nighteye fue diseñado para ser como un típico asalariado japonés, pero con un don que le permite ver el futuro. Por lo tanto, su compañero puede vigilar fácilmente a los villanos, detectar los crímenes que se están gestando y mucho más. All Might es poderoso, pero incluso él necesita una guía.

Tiene una increíble cantidad de marketing

Deku es un fanático dedicado de All Might

All Might se ha ganado una reputación desde hace mucho tiempo a través de sus actos heroicos y sus numerosas apariciones en televisión, pero si eso no fuera suficiente, también tiene mucho merchandising y marketing para difundir aún más su nombre y mantenerlo en el ojo público.

Un montón de productos de My Hero Academia de la vida real representan claramente a All Might, pero en el universo, todavía hay una variedad interminable de carteles, mantas, tazas de café, figuritas, camisetas y mucho más de All Might. Ningún otro héroe profesional tiene tanto marketing de su lado.

Es muy rápido durante el combate

Bakugo y Deku quieren seguir los pasos de All Might

All Might no tiene que hacer concesiones cuando se trata de su desempeño en combate. Tiene una mente aguda para igualar su fuerza bruta, y también tiene una velocidad asombrosa que puede dejar a cualquier héroe o villano profesional en el polvo (incluso a aquellos que se especializan en velocidad).

All Might puede evadir fácilmente los ataques enemigos y correr hacia sus enemigos en un abrir y cerrar de ojos, dando a los villanos cero oportunidades de defenderse o cambiar al plan B. All Might alcanzó a Katsuki Bakugo e Izuku Midoriya mientras huían a toda velocidad, y entregó algunos ataques de servicio pesado poco después.

Izuku y Bakugo ni siquiera pueden superar a All Might, y mucho menos dominarlo. Sin embargo, el futuro de My Hero Academia encamina a estos jóvenes héroes en un rumbo que necesita a más de un One For All.

