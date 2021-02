My Hero Academia: 10 cosas que olvidaste desde el primer episodio del anime

Hay muchas series de anime de los últimos años que se han convertido en grandes éxitos, pero My Hero Academia ha logrado un éxito en otro nivel. La serie de anime puede apoyarse en las tendencias actuales con la forma en que combina los arquetipos de superhéroes con las tradiciones del género shonen.

Este resultado es una serie de anime impresionante y entretenida que ha ido madurando y cambiando de manera inteligente desde su debut. El programa está a punto de entrar en su quinta temporada, pero hay muchos elementos del primer episodio que ahora evaden a muchos fanáticos. La Verdad Noticias te comparte 10 curiosidades:

10 - Deku nació sin Quirk

My Hero Academia está lleno de héroes y villanos que poseen peculiaridades increíblemente poderosas y peligrosas. Midoriya ahora posee no solo uno de los Quirks más codiciados como el sucesor One For All de All Might, sino que incluso ha ganado Quirks adicionales con el tiempo.

Midoriya Izuku y su madre Inko Midoriya

Con la cantidad de Midoriya que tiene actualmente, puede ser fácil olvidar que en el primer episodio él es un chico sin Quirk. Además, All Might tampoco le transfiere su Quirk en el primer episodio, y lleva más tiempo de lo que uno podría recordar.

9 - El primer villano del anime

Hay una gran cantidad de villanos mortales en My Hero Academia y la Liga de Villanos ha sido la causa de varias emboscadas peligrosas. Shigaraki está en el radar de los héroes desde la primera temporada, pero el villano principal en el primer episodio es en realidad solo un villano de lodo aleatorio.

Este monstruo no tiene un nombre propio ni una historia de fondo, pero aún causa un problema importante y muestra la naturaleza persistente de los ataques en Boku no Hero Academia. Sludge Villain casi acaba con la vida de Midoriya y Bakugo antes de que All Might intervenga con éxito.

8 - La Madre de Deku es un personaje central

Izuku Midoriya todavía es un joven adolescente en My Hero Academia, pero es aún más joven en el primer episodio y, como resultado, está mucho más cerca de su madre, Inko Midoriya. Sin una figura paterna en la imagen, Izuku e Inko son los sistemas de apoyo del otro.

Inko no es solo un componente importante del primer episodio, sino que se queda como presencia durante varios episodios de la primera temporada. Desde entonces, Midoriya se ha vuelto considerablemente más independiente, y ha pasado algún tiempo desde que el anime se comunicó con Inko.

7 - El método para detectar Quirks

Uno de los grandes obstáculos con los que Izuku tiene que lidiar en el primer episodio es que su sueño de convertirse en un héroe profesional podría ser imposible porque resulta que no tiene Quirk. Inicialmente, parece que la capacidad de alguien para tener un Quirk podría ser completamente aleatoria o basada en la genética.

Pero en el episodio uno, un médico le explica a Izuku que se trata del dedo meñique. Aparentemente, dos articulaciones en el dedo meñique son el principal indicador de si alguien será Quirkless o no. Es un detalle que nunca se ha vuelto a abordar en la serie.

6 - All Might y su Texas Smash

My Hero Academia narra la batalla más grande entre el bien y el mal, pero también dedica mucho tiempo a cómo la estética y la presentación en torno a lo heroico a veces pueden ser igual de importantes. El nombre, el vestuario y las técnicas de un héroe ayudan a construir su imagen ante el público.

El movimiento característico de All Might es su One For All Quirk, pero también tiene una letanía de otros ataques poderosos que tienen nombres que se inspiran en diferentes estados estadounidenses.

En el primer episodio, All Might muestra su habilidad Texas Smash, que no siempre es su maniobra principal. Todos se enfocan en One For All, pero en realidad es este otro ataque el que aparece primero.

5 - Death Arms y Backdraft hacen su debut

My Hero Academia cubre mucho terreno en sus cuatro temporadas e incluso se aleja constantemente de su base principal de UA High a medida que avanza el anime. Dicho esto, el primer episodio está bastante contenido y no intenta extenderse demasiado con demasiada trama o una cantidad abrumadora de personajes.

Izuku, All Might y Bakugo son las figuras centrales, pero muchos pasan por alto que Death Arms y Backdraft son dos héroes profesionales que en realidad aparecen desde el primer episodio, incluso si no se convierten en figuras cruciales hasta más adelante en la temporada.

4 - Primera pelea del anime

La gran pieza central en el episodio uno de My Hero Academia es la pelea entre All Might y el monstruo basado en lodo que pone su mirada en Izuku. Este es un evento importante para todos los involucrados, y constituye una fuerte presentación de All Might a la audiencia, pero en realidad no es la primera gran pelea que ocurre en el anime.

Al principio del episodio, está el final de una batalla entre Mt Lady y Kamui Woods con otro villano de tamaño gigante. Es un ejemplo de lo fuertes y versátiles que son los héroes, pero es una escena rápida.

3 - Rivalidad de Bakugo y Deku

Una de las primeras dinámicas presentes en My Hero Academia es la disputa amistosa entre Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo. A veces, estas relaciones toman algunos episodios para enfocarse, pero My Hero Academia se burla de estos dos desde el principio.

No se muestra toda la extensión de su pasado, pero deja en claro que los dos se conocen desde hace un tiempo y que Izuku lamentablemente se ha acostumbrado al acoso de Katsuki. Los dos aprenden mucho sobre heroicidad y sobre el otro una vez que son atacados en el episodio uno.

2 - Deku colecciona autógrafos de héroes

Algunos de los héroes de My Hero Academia aceptan a regañadientes sus puestos de responsabilidad, pero Izuku es alguien que ha idolatrado a los héroes desde su juventud y antes de tener un don propio.

La habitación de Midoriya está adornada con recuerdos de héroes, especialmente en respuesta a All Might, y es entrañable que este superfan de héroes profesionales pueda unirse a aquellos a los que adora en la batalla.

Un elemento de la obsesión de Izuku que está presente en el episodio uno es que mantiene una colección de autógrafos de héroes. Obtiene el autógrafo de All Might en el episodio, pero es una afectación que rápidamente cae.

1 - El primer humano con Quirk

Las peculiaridades han existido durante años cuando comienza My Hero Academia, pero el primer episodio proporciona un pequeño contexto sobre los primeros orígenes de las peculiaridades que realmente no se han revisado.

El episodio uno explica que el primer Quirk fue descubierto en un bebé en la ciudad de Qing Qing, China. El Quirk del bebé era ser luminiscente, y brillaba increíblemente fuerte. Con el tiempo, comenzaron a descubrirse más peculiaridades en las personas, y se volvió progresivamente común en lugar de una anomalía inusual.

Primer humano con Quirk en My Hero Academia

Sería interesante si el anime de My Hero Academia alguna vez regresara a este primer individuo con Quirk e intentara hacer algo nuevo. ¿Recordabas estas 10 curiosidades? Ahora estás listo para adentrarte a la quinta temporada de MHA.

