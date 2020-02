My Chemical Romance y Slipknot ¿preparan concierto en el Machaca Fest en México?

My Chemical Romance y Slipknot podrían estar preparando una gran sorpresa para sus fans en México al tener una posible presentación en la siguiente edición del Machaca Fest que tiene lugar cada año en Monterrey.

Machaca Fest en Monterrey, Nuevo León

Jay Weinberg, baterista de Slipknot, insinuó que ambas bandas se presentarán en el mencionado festival de música en Monterrey a través de redes sociales pero borró dicha publicación

Hasta ahora, de las dos agrupaciones, sólo Slipknot está confirmado para participar en el Machaca Fest como headliner pero el resto del line up completo no ha sido publicado, lo que explicaría porque el baterista de la banda borró la pista sobre la presencia de My Chemical Romance en el festival.

La publicación del baterista, Jay Weinberg, afirmaba que la banda liderada por Gerard Way, My Chemical Romance, sería una de las agrupaciones que estarán presentes el día sábado 27 de junio.

Slipknot en el Machaca Fest

El equipo de organizadores del Machaca Fest confirmaron que Slipknot estaría al frente del festival que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio en Monterrey, Nuevo León.

Además de Slipknot, el cantante de reggaeton, Ozuna está confirmado para el Machaca Festival, pero aún se desconoce qué otros artistas y agrupaciones estarán presentes el el “festival de la raza”.

Por su parte, My Chemical Romance se encuentra en su gira del reencuentro por Estados Unidos después de 7 años fuera de los escenarios, además tienen fechas programas en Europa en junio y julio, por lo que es posible que no participen en el Machaca Fest de Monterrey, pero sus fans en México esperan con ansías que sea posible.

See you soon, Ireland. pic.twitter.com/oGQB1pVMSb — My Chemical Romance (@MCRofficial) January 27, 2020

