My Chemical Romance regresa a la música y desata una ola de memes

'The Foundations of Decay' pone fin al descanso de 8 años que se tomó la agrupación liderada por Gerard Way.

My Chemical Romance causó gran furor entre los fanáticos gracias al estreno de ‘The Foundations of Decay’, tema con el que regresa al mundo de la música tras ocho años de ausencia. Dicho motivo fue suficiente para desatar una ola de divertidos memes, mismos que no demoraron en viralizarse por todas las redes sociales.

De acuerdo a información que circula en Internet, ‘The Foundations of Decay’ es el primer tema publicado desde 2014 y se especula que fue grabado después de su reencuentro en 2019. No obstante, se desconoce si la canción forma parte de un nuevo disco o solo ha sido estrenada para consentir a sus fieles fanáticos.

Recordemos que la agrupación liderada por Gerard Way anunció su regreso a los escenarios con un único concierto que se llevaría a cabo en Los Ángeles pero terminó convirtiéndose en una gira internacional. Lamentablemente, este evento se vio afectado por la pandemia del COVID-19 y será este 16 de mayo cuando dé inicio con una presentación en Reino Unido.

Memes inundan las redes sociales

El regreso de la banda despertó la etapa "emo" de miles de personas.

Pese a no tener video oficial, el estreno de ‘The Foundations of Decay’ enloqueció a los fans, quienes a través de las redes sociales expresaron que este nuevo tema les hizo recordar el concepto oscuro del álbum ‘The Black Parade’, estrenado en 2006 y que fue un rotundo éxito.

El furor fue tanto que en Twitter es posible ver una gran cantidad de memes relacionados con este estreno, cuya mayoría hace referencia a “los emos”, aquella tribu urbana que fue muy popular en la década de los 2000's y que destacaba por su vestimenta y maquillaje oscuro, así como por escuchar una lista de canciones donde My Chemical Romance no podía faltar.

¿Cuál fue la última canción de My Chemical Romance?

La agrupación lanzó un último sencillo en 2014 para después anunciarle a los fans que se separaban.

‘Fake Your Death’ fue la última canción que estrenó My Chemical Romance tras anunciar su separación en marzo del 2013. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la agrupación fundada por Gerard Way lanzó su primer álbum en 2002 y con el paso de los años cosechó gran éxito gracias a sus cuatro álbumes de estudio y múltiples sencillos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales