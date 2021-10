My Chemical Romance iba a eliminar esta canción de The Black Parade

Gerard Way, líder de My Chemical Romance, está reflexionando sobre el 15 aniversario de The Black Parade, el tercer álbum de la banda. En entrevista con Travis Mills para Apple Music 1, la estrella de rock compartió que el tema Welcome to the Black Parade casi no llega a la versión final del disco.

El rockero explicó que la canción estuvo a punto de no ser incluida en el álbum debido a que “era la más difícil de terminar”. Asimismo, añadió que la canción “terminó deconstruyéndose y un poco rota y con el fin de reconstruirla en algo mejor”. Finalmente, mencionó que el título original iba a ser The Five of Us Are Dying.

El líder de My Chemical Romance reveló algunos detalles del álbum The Black Parade.

“Sentí que necesitábamos esa canción en el disco, esa piedra de toque, que introduce tu concepto y luego la letra y los temas de esa canción encarnan los temas de todo el disco” declaró Gerard Way al programa de Travis Mills de Apple Music 1.

Welcome to the Black Parade, un reto para My Chemical Romance

Aunque la gente disfrutó de la canción Welcome to the Black Parade, el líder admitió que en un principio no sentía una conexión personal con la pista, por lo que llegó a pensar que la canción no llegaría al álbum: “No se sintió como si fuera a estar en el álbum, porque todas las otras canciones tenían temas y títulos realmente fuertes y cosas así”.

Sin embargo, aseguró que My Chemical Romance no se iba a dar por vencido: “No queríamos simplemente renunciar a la canción. Luego comencé a traer el concepto en el lado musical de las cosas donde yo estaba como, 'Quiero llamar a esto Black Parade. Quiero que haya un desfile en el disco'. Luego comenzamos a romper la canción y luego a reconstruirla”.

El éxito de The Black Parade

The Black Parade se ha convertido en uno de los discos más representativos de My Chemical Romance.

Welcome to the Black Parade es ahora alabado como una de las canciones clásicas de My Chemical Romance. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el grupo experimentó el éxito con la canción en las listas Alternative Airplay y Billboard Hot 100, donde aterrizó en el No. 1 y No. 9, respectivamente. Más tarde, The Black Parade alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200 y aseguró el primer lugar en la lista de Top Rock Albums de Billboard.

Al reflexionar sobre el éxito del álbum, el líder del grupo reveló que se siente orgulloso de cómo el álbum ha logrado resistir la prueba del tiempo y que a menudo es considerado por muchos como un elemento básico en la cultura pop.

“Cuanto más tiempo estuvo publicado el álbum, cada vez ganaba más importancia. Me di cuenta de que a lo largo de los años, la gente empieza a recordar ese período en la música y esa época, y The Black Parade siempre aparece como uno de los discos de esa era... Pero eso ha sido lo loco de ver, incluso el mundo que está en el disco, ver eso emerger a través del arte de la gente, a través de la escritura de la gente y hay todo este universo. Ha sido asombroso ver ese álbum considerado como es hoy”, finalizó Gerard Way.

My Chemical Romance está programado para tocar Welcome to the Black Parade y otros temas favoritos de los fanáticos que se encuentran en su discografía durante su gira de reunión de 2022, la cual se anunció inicialmente en enero de 2020 y se pospuso en septiembre de 2021.

Fotografías: Redes Sociales