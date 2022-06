My Chemical Romance fue temática de los XV años de una fanática

El Corona Capital anunció esta semana el lineup oficial para su edición de 2022, por lo que varios corrieron a su baúl de los recuerdos de su época emo, algo que se veía venir considerando que My Chemical Romance es uno de los headliners del festival.

Tal parece que el Corona Capital decidió aventar la casa por la ventana y anunció que contará con la presencia de artistas como Paramore, Miley Cyrus, Lil Nas X, Foals, Two Door Cinema Club, White Lies, The Kooks y muchos otros más.

My Chemical Romance no queda duda de que será de los actos más esperados considerando que se encuentran en su gira de reunión y que no visitan nuestro país desde hace 15 años por lo que los fanáticos mueren por verlos en vivo.

My Chemical Romance temática de XV años

Resulta que ha resaltado una chica por medio de TikTok, quien le enseñó al mundo cómo fue su fiesta de XV años con temática de “Helena”, la rola que My Chemical Romance lanzó en el 2004.

Se trata de la usuaria Laura Susana (@laurasusanab), quien a través de un video publicado en su cuenta de TikTok nos mostró cómo hace un tiempo festejó sus quince primaveras con la temática de dicha rola. Una que Gerard y Mickey le escribieron a su abuela, Elena Lee Rush.

El vestido al estilo de la canción

El vestido al estilo de la canción

En el video se puede ver que las invitaciones a los XV años tuvieron el mismo diseño que las esquelas de Helena en el video de la banda originaria de Nueva Jersey, y la festejada también usó un vestido como el que usa la protagonista del clip.

Cabe destacar que eso no fue todo, ya que Laura Susana parece que bailó “Helena” de la reconocida banda My Chemical Romance, durante su fiesta de quince años, donde los chambelanes iban trajeados con colores negro y rojo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!