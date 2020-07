My Chemical Romance explica porque pidió apoyo financiero del gobierno para tour

My Chemical Romance ha explicado su decisión de obtener un préstamo respaldado por el gobierno para cubrir las pérdidas monetarios por aplazar su gira de reunión de 2019 debido a la pandemia de COVID-19.

La banda fue uno de varios grupos que se inscribieron para recibir préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago del gobierno federal de los Estados Unidos durante la crisis del coronavirus.

Además de My Chemical Romance, grupos como The Eagles, Pearl Jam, Guns N 'Roses y Green Day también se han inscrito al programa de préstamos del gobierno de Estados Unidos creado en respuesta a la pandemia.

My Chemical Romance, recientemente reunida tras años de ausencia musical, estaba programada para regresar a los escenarios el mes pasado, comenzando con conciertos reservados en el Proyecto Eden en Cornwall y el Royal Hospital Kilmainham en Dublín para acompañar a un trío de espectáculos con entradas agotadas en el Estadio MK en Milton Keynes y un tour completo por la arena de los EE. UU. Todas las fechas se han pospuesto hasta 2021.

"Como la mayoría de las giras que tuvieron lugar este año, la gira mundial de My Chemical Romance fue cancelada", explicó la banda sobre su decisión en un comunicado a Rolling Stone.

“My Chemical Romance recibió dinero de PPP para asegurar que su personal sea financiado en estos tiempos de incertidumbre hasta que podamos salir nuevamente a la carretera. Estamos muy agradecidos con estas personas hábiles y dedicadas, algunas de ellas son padres, otras personas que los cuidan y otras que simplemente tienen que pagar el alquiler, y este dinero les ayuda a cuidarse a sí mismas y a sus familias".

My Chemical Romance ha reprogramado sus conciertos de reunión en el Reino Unido en Milton Keynes y en el Eden Project de Cornwall para 2021.

El líder de la banda, Gerard Way, también compartió una nueva canción en solitario llamada 'Here Comes The End' ayer (8 de julio), que aparece como parte del avance de la segunda temporada de su programa de Netflix The Umbrella Academy.

Al revisar 'Here Comes The End', NME llamó a la canción "un pisotón de glam rock más grande que la vida", y agregó: "2020 estaba destinado a ser el año del gran regreso de My Chemical Romance y aunque no hay nada de su furia emocional en" Here Comes The End ', está lleno de esa poderosa mentalidad de pandillas que convirtió a la banda en un fenómeno".