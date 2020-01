My Chemical Romance: Lo que DEBES SABER sobre su nueva gira 2020

My Chemical Romance no ha parado de compartir misteriosas publicaciones en sus redes sociales al mismo tiempo de que revelan las nuevas fechas de su gira mundial, que trae a toda la fanaticada eufórica por saber cada detalle de sus nuevas presentaciones.

Dentro de las primeras novedades que ha lanzado My Chemical Romance de Nueva Jersey se encuentra una grabación de 13: 20 minutos en donde muestra referencias a sus tres discos de estudio, que es como una especie de “convocatoria”.

El video inicia cuando un joven se arregla para un ritual que incluye un juego de ouija mientras suena “Romance” de fondo, de pronto escucha que alguien llama a su puerta, se trata de unos sujetos enmascarados muy al estilo del video musical “Na Na Na”.

My Chemical Romance: Lo que DEBES SABER sobre su nueva gira 2020

En el video continua donde el protagonista entra a una especie de bar en donde encuentra elementos relacionados con la canción “Vampires Will Never Hurt You” mientras que en una pequeña televisión se ve un fragmento del video “The Ghost of you”.

Luego de una serie de episodios el joven que es perseguido por los sujetos enmascarados termina en escenarios de los videos que la banda lanzó a lo largo de su carrera artística hasta que termina en lo que parece ser un ritual con veladoras y al alzar la mirada se da cuenta de que está sobre un escenario.

TE PUEDE INTERESAR: My Chemical Romance y la verdadera razón de su regreso

My Chemical Romance: Lo que DEBES SABER sobre su nueva gira 2020

My Chemical Romance y sus nuevas fechas alrededor del mundo

Hasta el momento la banda tiene 12 fechas confirmadas entre Marzo y Julio del 2020, conócelas todas:

Marzo 20 — Ascot Vale, Australia @ Download Festival

Marzo 21 — Parramatta, Australia @ Download Festival

Marzo 25 — Western Springs, New Zealand @ Outer Fields at Western Spring

Marzo 28 — Osaka, Japan @ Intex Osaka

Marzo 29 — Hibino, Japan @ Download Festival

Junio 18 — Milton Keynes, U.K. @ Stadium MK

My Chemical Romance: Lo que DEBES SABER sobre su nueva gira 2020

Junio 20 — Milton Keynes, U.K. @ Stadium MK

Junio 21 — Milton Keynes, U.K. @ Stadium MK

Junio 23 — Dublin, Ireland @ Royal Hospital Kilmainham

Julio 04 — Bologna, Italy @ Sonic Park Fest

Julio 06 — Bonn, Germany @ Kunst!rasen

Julio 11 — Moscow, Russia @ Park Live

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana