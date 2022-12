Musical de Britney Spears llega a Broadway en 2023

El musical "Once Upon a One More Time" (Érase una vez más), basado en la discografía de Britney Spears, se estrenará el próximo año en Broadway, y las entradas estarán disponibles antes del estreno el próximo 22 de junio del 2023

Los coreógrafos Keone & Mari Madrid llevaron a la escena un guion de Jon Hartmere, que le ha dado un giro feminista a cuentos clásicos como La Cenicienta, La Bella Durmiente y La Sirenita. Aparecerán en escena éxitos de Spears como "Oops, I did it again!", "Toxic", "Lucky" y "Circus", aunque ella no ha participado en este proyecto, aclararon los productores.

La obra no es estreno absoluto, pues ya se exhibió previamente en Washington, en una producción de la Shakespeare Theatre Company, donde cosechó críticas de todo tipo, incluso algunas que reprobaron la falta de sutileza de la historia.

Por el momento se ha desvelado solamente los nombres del equipo técnico, pero no de los actores que darán vida a los personajes de estos cuentos de hadas. La artista de 41 años ha guardado silencio sobre esta adaptación de sus canciones, mientras prodiga sus apariciones en su cuenta de Instagram con poses cada vez más atrevidas, cubriendo apenas su cuerpo.

El preestreno del musical de Britney Spears

El espectáculo tendrá un preestreno en el Teatro Marquis de Broadway antes de su debut oficial el 22 de junio y contará con un recorrido por toda la discografía de la intérprete.

A pesar de que el espectáculo no cuenta con la participación de Britney, es uno de los primeros productos que se lanza luego de finalizar su tutela legal de 13 años, debido a que la cantante estuvo bajo esta condición desde 2008, y su padre tomaba todas las decisiones sobre su carrera.

Britney spears sigue desnudándose en redes sociales

Britney Spears se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por motivos relacionados a su carrera musical ni por cuestiones legales, sino por compartir otra foto que reta a la estricta censura que existe en Instagram.

La imagen deja ver a la cantante de 40 años posar totalmente desnuda ante la lente de la cámara, mientras está adentro de una bañera. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la foto llegó acompañada de un texto bastante explícito y sugerente.

“Me gusta chupar. Nunca fotos profesionales... ¡La chupada me resulta fácil! ¡Sigue aplaudiendo perra!”.

Tal y como se esperaba, la publicación de Instagram no pasó desapercibida para sus seguidores y en menos de 24 horas superó los 1.3 millones de likes, además de que en la sección de comentarios es posible leer cientos de piropos que sus fans le han dedicado.

