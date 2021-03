¿Quieres estar seguro de iniciar una discusión con músicos apasionados? Pregúnteles quién pertenece a la lista de los 10 mejores cantantes de todos los tiempos. Con el tiempo suficiente, se te ocurrirían al menos 50 nombres porque gran parte se reduce al gusto y las preferencias.

Afortunadamente, debido a que muchos de nosotros hemos expresado nuestras opiniones, podemos decir qué vocalistas tienen el mayor atractivo de masas, lo que debe tenerse en cuenta. Pero en La Verdad Noticias te presentamos a los 10 mejores cantantes de todos los tiempos.

La conclusión es que cada cantante en la lista estaría en las listas de la mayoría de los oyentes, más o menos un par aquí y allá. Uno pensaría que la mayoría de estos artistas también aparecerán en la lista de los 10 músicos más ricos del mundo. Pero solo un par lo hace, y probablemente pueda saber cuáles son a medida que lee. Así que sin más preámbulos, contemos la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos.

Música: James Brown

James Brown tiene una voz privilegiada

James Brown es uno de los vocalistas con más energía de todos los tiempos. Puedes escucharlo rezumando a través de sus grabaciones, y mucho menos si lo ves actuar en vivo en el escenario. La cantidad de honores, premios y salones de la fama en los que se encuentra son infinitos. Él figura en la parte superior de la mayoría de las listas de los mejores artistas de la historia, y mucho menos de los mejores cantantes.

Sabes que un cantante dejó un gran legado cuando es el artista más sampleado de todos los tiempos, un honor que tiene Brown. Imagínese las regalías que provienen de eso solo. A pocos artistas se les han dado títulos en los que todos están de acuerdo, y James Brown es definitivamente el "Padrino del Soul".

Datos de curiosidades: ¡James Brown lanzó 57 álbumes de estudio! Su vida fue un viaje increíble. Hizo un gran trabajo de activismo social, fue acusado de todo lo que hay bajo el sol y culpable de algo, y ha tenido muchos conciertos homenaje en su honor.

Música: Steve Perry

Steve Perry es considerado como uno de los mejores cantantes del mundo

Steve Perry es mejor conocido por su trabajo como cantante principal de la banda Journey, aunque también ha tenido una ilustre carrera en solitario. Al igual que James Brown, a Perry se le ha otorgado un apodo, llamado "La Voz", nada menos que por Jon Bon Jovi.

Perry está en el Salón de la Fama del Rock and Roll, se encuentra frecuentemente entre los mejores cantantes de todos los tiempos y es reconocido por su rango vocal. Puede cantar de Fa # 2 a A5, lo que lleva a muchos a llamarlo "altino de alto tenor". Es la voz dorada del rock de arena de los 80.

Datos curiosos: el primer disco en solitario de Steve Perry fue dos veces platino. Con Journey obtuvo un diamante, diez discos de platino y tres discos de oro, lo que los convierte en una de las bandas más vendidas de todos los tiempos. Incluso hoy, sus viejas canciones de los 80 están alcanzando su punto máximo en las listas de descargas en aplicaciones como iTunes.

Música: Paul McCartney

El icónico cantante reveló que ha olvidado algunas canciones de The Beatles

Paul McCartney es un multiinstrumentista que se hizo famoso con The Beatles. Ha escrito y coescrito 32 canciones que han alcanzado el número 1 en el Billboard Hot 100, generalmente coescrito con su compañero de banda John Lennon. Su carrera en solitario, su banda Wings y sus colaboraciones con Michael Jackson son puntos culminantes de una carrera increíble que aún continúa hoy.

Sir Paul ha sido nombrado caballero, honrado y premiado de más formas de las que es posible enumerar, y tiene una de las voces más agradables que jamás haya adornado el micrófono. Es uno de los músicos y personas más influyentes del planeta.

Datos triviales: El Libro Guinness de los Récords Mundiales presenta a Sir Paul McCartney dos veces, reconociéndose como el compositor más exitoso de todos los tiempos y como el compositor e intérprete más honrado. La canción Yesterday de McCartney es la canción más versionada de todos los tiempos, rehecha por más de 2.200 otros artistas y bandas.

Música: Aretha Franklin

Es considerada como

La carrera de Aretha Franklin finalmente despegó en 1967 con su exitosa canción Respect, y esa atención ayudó a todos a reconocer lo asombrosos que eran sus talentos vocales y otras canciones. No pasó mucho tiempo para que sus compañeros la consideraran "La Reina del Soul". Incluso en 1998 todavía estaba encabezando las listas y lanzando álbumes de oro.

Para dar fe de su habilidad, ha tenido 112 sencillos en las listas de Billboard, ganó 18 premios Grammy y se ha convertido en una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, vendiendo más de 75 millones de discos en todo el mundo. También es la primera mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Ella también está en casi todos los demás salones de la fama de la música.

Datos de curiosidades: Aretha Franklin ha sido galardonada no solo con la Medalla Nacional de las Artes, sino también con la Medalla Presidencial de la Libertad. Rolling Stone la clasificó como la mejor cantante número uno de todos los tiempos, pero no estoy lista para llegar tan lejos. ¡Incluso ganó una mención del Premio Pulitzer!

Música: Frank Sinatra

Es uno de los cantantes con más discos vendidos de la historia.

Si pensaba que Aretha Franklin vendió muchos discos por 75 millones, Frank Sinatra ha vendido el doble. Posiblemente sea el músico más popular e influyente de la década de 1900. Probablemente hayas oído hablar de Rat Pack, un equipo de artistas que dirigió el circuito de casinos de Las Vegas durante mucho tiempo. Él era el miembro principal. La cantidad de premios a la trayectoria, premios musicales e incluso premios gubernamentales.

son demasiados para contarlos. La revista Time incluso lo llama una de las personas más influyentes (no solo músico). Hasta el día de hoy, su voz es una de las más reconocibles, que todavía se escucha con frecuencia en todas las formas de entretenimiento. Fue un showman increíble que dejó una marca tan grande como Michael Jackson.

Datos de la trivia: Frank Sinatra ha tenido su imagen retratada en muchas películas y programas de televisión, incluida una miniserie completa basada en su vida. El propio Sinatra pensó que el cantante de El padrino se basaba en secreto en su propia vida. ¡Lanzó un total de 59 álbumes de estudio!

Música: Ella Fitzgerald

Es conocida como

Conocida como "La Primera Dama de la Canción", Ella Fitzgerald es reconocida no solo por su valor de entretenimiento, sino también por su conjunto de habilidades vocales. Los profesionales respetaron su dicción, pureza de tono, entonación, tiempo, fraseo e improvisación con su canto scat. Sus reconocimientos más prestigiosos son 14 Grammys, la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad.

Su carrera musical se estabilizó con la Chick Webb Orchestra, creció con su ilustre carrera en solitario y alcanzó su punto máximo cuando comenzó a aparecer como invitada en programas de televisión diurnos y nocturnos y a participar en películas. Se solidifica como una de las mejores cantantes de la historia una vez que comenzó a colaborar con otros grandes vocales.

Datos curiosos: En 2008, un incendio en Universal Studios Hollywood destruyó gran parte de su material. Afortunadamente, podemos asumir que la mayoría de sus másteres ya estaban digitalizados. Fitzgerald era notoriamente tímida. Una vez participó en una serie de espectáculos en Broadway que generaron más de un millón de dólares en dos semanas en 1975, que es mucho más de valor actual.

Música: Freddie Mercury

Freddie Mercury dejó un gran legado musical

Freddie Mercury es posiblemente el mejor cantante de rock de todos los tiempos. Es conocido por tener un increíble rango vocal de cuatro octavas. Aunque falleció a una edad temprana, logró abrirse camino en todos los salones de la fama de la música y recibió innumerables premios. Incluso está clasificado como uno de los mejores británicos según la BBC.

Su vida y su talento para el canto fueron tan increíbles que ha habido obras de teatro, musicales, películas biográficas y programas de televisión basados en su vida y la de su banda de glam-rock Queen. Con Queen, es uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos.

Datos triviales: muchos se preguntan si la muerte de Freddie Mercury es lo que revitalizó la popularidad de Queen, pero ese argumento ahora es discutible. Han pasado 21 años más y todavía lo están aplastando en las listas digitales y manteniendo su base de fans. Su vida y su fallecimiento despertaron mucha conciencia sobre una enfermedad crítica, mostrando cómo sus contribuciones se extendieron más allá de la música.

Música: Marvin Gaye

Gaye tuvo una muerte muy trágica que conmocionó a sus fans

Marvin Gaye es uno de los miembros de la realeza que dio forma al sonido de Motown, lo que le valió los títulos de "Príncipe de Motown" y "Príncipe del Soul". Continuó influyendo en el sonido de futuros subgéneros de R & B como neo-soul y quiet storm. No es de extrañar que haya llegado al Salón de la Fama de Música, Compositores y Rock and Roll de R & B, así como un premio Grammy Lifetime Achievement Award.

El rango vocal de cuatro octavas de Gaye era bien conocido, y un testimonio de su talento para el canto, porque grababa principalmente en rangos de barítono y tenor, que son completamente opuestos entre sí. Está ampliamente cubierto y mostrado por artistas en toneladas de géneros, incluido incluso el metal.

Datos curiosos: Marvin Gaye se convirtió en un "exiliado fiscal" en Europa durante un tiempo a principios de la década de 1980. Su interpretación del himno nacional en el All-Star de la NBA de 1983 fue el primer video que VH1 emitió el 1 de enero de 1985. ¡Su patrimonio todavía gana millones por año incluso después de su fallecimiento en 1984!

Música: Stevie Wonder

Su discapacidad no le ha impedido triunfar en la música

Stevie Wonder es uno de los compositores y músicos más exitosos de todos los tiempos. Se le considera un pionero de géneros como R & B, Funk, Rock, Pop y Soul debido a su fuerte inclusión de instrumentos electrónicos antes de que otros se dieran cuenta.

Ha vendido más de 100 millones de discos y ha ganado 25 premios Grammy. Está en todos los Salones de la Fama e incluso tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Excepcionalmente entre los músicos, incluso fue nombrado Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas. Recibió muchos títulos honoríficos, incluido un Doctorado en Música de la Universidad de Yale.

Datos de curiosidades: probablemente lo sepas, pero Stevie Wonder es ciego. Está empatado con Frank Sinatra por la mayor cantidad de premios Grammy por Álbum del año. Kanye West dijo que su objetivo es competir con Innervisions y Songs in the Key of Life, dos de los mejores álbumes de Stevie. ¡Eso es un listón alto!

Música: Michael Jackson

Michael Jackson es considerado

Michael Jackson es sin duda uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Como a otros, le dieron el título de "Rey del Pop". Es una de las figuras culturales más importantes y es el mayor animador de la historia de la música. Incluso intentar hablar de todos sus premios sería inútil. Incluso se extienden al mundo de la danza. Él es verdaderamente el rey.

Jackson le dio crédito a James Brown como una de sus influencias, así como a Diana Ross, de quien aprendió a insertar sonidos como "ooh" en su voz. Comenzó a cantar como soprano, descendió a tenor y finalmente se decidió por el rango de falsete más alto.

Datos triviales: Michael Jackson no tenía una formación musical formal y no podía escribir ni leer notación musical, aunque podía tocar varios instrumentos hasta cierto punto. Prefería el beatbox cuando escribía la música que escuchaba en su cabeza.

