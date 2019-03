Música: Tears For Fears dará la patadita de la suerte al nuevo Festival SolarGNP

El dúo británico Tears For Fears de synthpop y new wave llegará a México para encabezar el Festival SolarGNP que celebrará su primera edición el próximo 18 de mayo.

El evento se realizará en Jardines de México en Morelos, contando con la presencia de Ms. Lauryn Hill, Kool & The Gang, TV on the Rdio, Diego El Cigala, entre otros.

El Festival SolarGNP no sólo está enfocado en la música, también reunirá a destacados chefs y mixólogos nacionales e internacionales, junto a productores vinícolas y cerveceras artesanales de México; así se informó mediante un comunicado:

“Nos hace falta disfrutar de un día de campo fuera de la ciudad para rememorar aquellos buenos tiempos entre amigos y música. Nos hacen falta lugares así para celebrar y continuar escribiendo historias“

.@tearsforfears @MsLaurynHill & @KoolntheGngLIVE y más son algunas joyas que forman parte de este paraíso llamado #SolarGNP. Entra en el enlace y compra tus boletos para este 18 de mayo aquí: https://t.co/IxzvYcfsc8 pic.twitter.com/DIgbGose9B — Solar GNP (@SolarGnp) March 13, 2019

Tears For Fears se convirtió en tendencia luego de que se dio a conocer el cartel del festival y se confirmó su visita a México; cabe mencionar que en enero pasado, la compañía ACHE ofreció pistas de la posible presencia de Curt Smith y Roland Orzabal, pues en Twitter compartió una sopa de letras con palabras como: “alegría”, “paraíso” y “Tears For Fears”.

El costo de los boletos en etapa 1 para el público en general será de mil 490 pesos más cargos; el preferente está en 2 mil 190, y el VIP en 3 mil 290 más cargos.

