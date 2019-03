Música: Kevin Roldán de nuevo en un escándalo legal

¡Así es! Kevin Roldán vuelve a verse en escándalos a raíz de una denuncia laboral, uno de los excorista del cantante le contó a un importante medio de música urbana, la situación económica que lo preocupa al haber trabajado con el cantante.

Se trata de Tommy One, excorista de Kevin Roldán por más de 10 años y en esta oportunidad, decidió instaurar una demanda ya que no le han pagado prestaciones sociales y, después de 9 meses, no le han pagado la indemnización por un despido injusto.

El intérprete del éxito "Practícalo" podría volver a los juzgados por una posible demanda laboral.

En entrevista el excorista de Kevin Roldán explicó lo siguiente:

“Les dije a los mismos compañeros del trabajo que me molestaban ciertos comportamientos de Kevin. Por ejemplo, en Chile, una muchacha le dijo que le faltaba humildad, que por que no era como J Balvin, también le dijo que, si se creía Justin Bieber, cuando a él lo comparan con otros artistas, él se enoja, y ese día le levantó la mano, y casi le da una patada, sino lo cogemos nosotros, quién sabe qué hubiese hecho”

