Música: J Álvarez estrena su canción ‘Enamórate’ junto a Jowell y Randy

Increíble pero cierto, el artista puertorriqueño J Álvarez se unió junto a Jowell y Randy para presentar “Enamórate”, una canción que recuerda los sonidos clásicos del reggaetón y el toque romántico que caracteriza al “Dueño del Sistema”.

Lo nuevo de J Álvarez:

El video oficial se desarrolla en medio de una historia de película, sus locaciones cautivarán a los seguidores. Otra de las sorpresas es la participación de Alexander y Kazniel, hijos de J Álvarez. Los pequeños gemelos de 6 años demuestran que también tienen la vena artística de su padre. El rodaje se llevó a cabo en los estudios de Universal en Orlando bajo la dirección de Jose Javi Ferrer.

“Enamórate” es una de las colaboraciones que tenía a los seguidores a la expectativa, pues reúne a tres de los más importantes pioneros del género urbano. Además, es presentada bajo el sello ON TOP OF THE WORLD MUSIC y hace parte de “La Fama que Camina 1.5” un regalo que hará Álvarez a sus fans antes de presentar oficialmente su nueva producción discográfica.

Cabe destacar que J Álvarez ha tenido un año 2019 bastante activo, su canción “Baila Mami” ha sido todo un éxito y próximamente sorprenderá con una producción junto a Olga Tañón.

J Alvarez, Jowell & Randy - Enamórate

