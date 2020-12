Música: Estas son las mejores canciones navideñas para acompañar tu fiesta

Las fiestas decembrinas ya están a la vuelta de la esquina, y en nada estaremos cenando con nuestra familia nuclear, y quizá en videollamada con el resto de nuestras familias, ya que la pandemia por coronavirus nos pronostica un mal augurio durante las fiestas.

Sin embargo, esto no es excusa para no ponerle un poco de espíritu navideño a esta temporada, y nuestros cantantes favoritos lo saben muy bien, por ello en La Verdad Noticias te recomendamos algunas canciones para poner el ambiente navideño.

Taylor Swift: Last Christmas

Esta balada romántica original de George Michael ha sido versionada en múltiples ocasiones, pero una de las versiones con más reproducciones es la de Taylor Swift, con su estilo country y su melódica voz, dará el toque navideño perfecto.

All I Want For Christmas: Danna Paola

Hace apenas unas semanas la cantante mexicana Danna Paola nos sorprendió con su versión del clásico navideño All I Want For Christmas Is You, que si bien, esta canción es recordada por la interpretación de Miraiah Carey, la mexicana logra llegar a todos los tonos de la pieza.

Ven a Cantar: varios artistas

Este 2020 se estrenó el álbum “Eterna Navidad” que reunió a una decena de artistas para deleitarnos con los villancicos clásicos, y darle un toque especial, en ese sentido, Danna Paola, Edith Marquez, Gloria Trevi, Kalimba, Kurt, Nicole Favre, Esteman y La Adictiva Banda San Jose de Mesillas unieron sus voces en “Ven a Cantar”.

Carlos Rivera: El niño del tambor

El cantante mexicano Carlos Rivera realizó una interpretación del clásico villancico “Niño del tambor”, esta canción además de ser una versión en vivo, la grabaron en 2019, en un concierto navideño que reunió a varios artistas en la ciudad de México.

Santa Baby: Miley Cyrus

Miley Cyrus reversionó la canción “Santa Baby”, pero por si fuera poco, hizo una versión de empoderamiento femenino, relatando que lo que más quiere para navidad es que se acabe el acoso.

¿Cual de estas canciones navideñas ha sido tu favorita?, ¿Conoces otra para agregar a la lista?, dinos tu opinión en los comentarios.

