Música: El Top 5 de las mejores canciones de Zayn Malik

Zayn Malik es uno de los miembros fundadores de One Direction, que se formó en "The X-Factor" en 2010. Pese a los éxitos que logró con la agrupación, el cantante tenía otros planes.

Después de cinco años de mucho éxito, Zayn Malik dejó la banda para seguir una carrera en solitario. En 2016 lanzó su sencillo debut en solitario "Pillowtalk", que lo catapultó a la cima de las listas de éxitos en todo el mundo.

Con tres álbumes en solitario lanzados hasta ahora, hemos echado un vistazo a los sencillos del cantante de 28 años hasta la fecha para elegir sus cinco mejores. Siga leyendo La Verdad Noticias, para descubrir que canciones resultaron seleccionadas.

Top 5 de canciones de Zayn Malik

‘Sour Diesel’

Uno de los ocho sencillos lanzados del épico álbum doble de Zayn, "Icarus Falls", "Sour Diesel" se alejó del R&B de ritmo medio que ha dominado gran parte de su producción e inyectó un poco de rock.

Esos momentos de falsete son increíbles y le da aún más peso a la sugerencia de que Zayn Malik realmente era la voz de One Direction.

‘Still Got Time’ featuring PartyNextDoor

"Icarus Falls" también produjo esta joya del pop que vio a Zayn subir de ritmo para una pura mermelada de verano. Cómo diablos esto no fue un éxito más grande, honestamente, no tengo idea.

Es pegadizo, memorable y ese ritmo es increíblemente funky. Zayn y PartyNextDoor se enfrentan a lo largo de la pista y todavía lo tenemos en repetición hasta el día de hoy.

‘Vibez’

Del álbum actual "Nobody is Listening", "Vibez" es una porción de R&B maduro y midtempo que muestra la voz del ex- One Direction en su mejor expresión. Hoy no hay ningún vocalista masculino que tenga el tono y el control que tiene Zayn, y hay muchas capas en su voz distintiva.

‘Pillowtalk’

El sencillo principal del álbum debut de Zayn "Mind of Mine", "Pillowtalk" es, con mucho, el de mayor éxito comercial. La canción fue un movimiento inteligente, al ignorar por completo el pop adolescente de One Direction.

Si alguien alguna vez dudó de su talento vocal, esta canción los hizo callar mientras la voz de Zayn se elevaba sobre ritmos de R&B y una melodía seriamente sexy. El tema puso su voz en el centro de atención.

‘Better’

Este sencillo principal del álbum actual "Nobody is Listening" debería haber sido un GRAN éxito. De hecho, no sé qué le pasa a la gente cuando un ritmo lento de R&B suave como este no llega a lo más alto de las listas de éxitos.

Zayn Malik está en una excelente forma vocal, abriéndose camino hasta su matador falsete. Me da escalofríos solo de pensar en esta canción. Es un adulto, una progresión de lo que ha hecho antes y su mejor canción hasta la fecha.

