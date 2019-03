Música: Chayanne derrochó toda su sensualidad en Auditorio Nacional con “Desde el alma tour”

¡La espera terminó! Hoy vamos a bailar con @CHAYANNEMUSIC pic.twitter.com/W2SK8kj82I — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) March 14, 2019

Chayanne no ha perdido la sensualidad ni la destreza para bailar, cualidades que enloquecieron a sus fans, en el primero de tres conciertos que dará en el Auditorio Nacional como parte de su gira internacional “Desde el alma tour”, donde entre los gritos de sus seguidoras retumbaban el coloso de Reforma como preámbulo de lo que sería una velada llena de fiesta, sensualidad y romanticismo. El cantante apareció justo a las 20:45 horas para deleitar a los presentes con “Torero”, canción que inmediato puso de pie a sus fans quienes además de seguir la letra ovacionaron de principio a fin su actuación y por si fuera, para amenizar más la noche, se quitó la chaqueta dejando al descubierto sus musculosos brazos y, acompañado de un cuerpo de baile de cuatro hombres y cuatro mujeres, interpretó “Humanos a Marte”, a la par que deleitó la pupila de sus fans con sus sensuales movimientos de cadera. “Buenas noches México lindo y querido. Bienvenidos mi gente bonita (...) esta noche ustedes pueden hacer de mí lo que sea” El puertorriqueño bailó, cantó e interactuó con sus invitadas, a quienes les enviaba una y otra vez besos; además hubo más de una que tuvo la fortuna de ser besada en la mano por el músico quien iniciará su carrera siendo parte del grupo juvenil “Los Chicos”, para luego continuar con éxitos como “El centro de mi corazón”, “Qué me has hecho” y “Tu respiración”, así como “Madre Tierra” y “Boom boom”. La sesión acústica el Auditorio Nacional, recinto que por primera vez pisó Chayanne en 1992 , estuvo protagonizada también por los temas “Tiempo de vals”, “Tú pirata soy yo”, “Fuiste un trozo de hielo en la escarcha”, “Candela”, “Si la vida me permite”, “Y qué culpa tengo yo” y “Mira lo que has hecho”.