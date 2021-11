Los Polinesios tienen varios canales de YouTube dependiendo del tipo de contenido que deseen compartir con sus millones de suscriptores en total. Y "Musas", es el espacio destinado a sus vídeos estilo de vida, moda, belleza y cocina.

Creado el 28 de agosto del 2012, "Musas" ya cuenta con más de 600 vídeos publicados y más de 15 millones de suscriptores en total. Y por si fuera poco, el canal oficial de YouTube de las hermanas Polinesios ha llegado a un total de 2.296.250.892 visualizaciones.

Ni siquiera el hecho de que operaron de emergencia a Karen Polinesia impidió que las famosas hermanas subieran contenido nuevo en el canal oficial de YouTube de las Musas, donde ha participado ocasionalmente Rafa Polinesio.

Lesslie y Karen en Musas de Los Polinesios

Este canal de YouTube de Los Polinesios esta especialmente dedicado a Lesslie y Karen Polinesios, aunque su hermano tiene apariciones ocasionales como en el vídeo "Mi hermana me corta el cabello por primera vez" lanzado hace apenas un mes y ya ha superado el millón de reproducciones.

El canal dedicado a contenido de estilo de vida, moda, belleza y cocina ha lanzado curiosos vídeos como "Nos maquillamos con comida", "Cambio de look extremo a mamá", y "AMONG US en la vida real (maquillaje) entre otros.

¿Qué días suben vídeos Los Polinesios?

Los Polinesios, los famosos hermanos youtubers

Los Polinesios no tienen un día designado para publicar sus nuevos vídeos pero son los martes y jueves los días cuando han lanzado la mayoría de sus actualizaciones y contenido nuevo en YouTube, el cual siempre encantan a sus millones de suscriptores.

¿Cuándo se hicieron famosos Los Polinesios?

Fama de Los Polinesios

Cómo te informamos en La Verdad Noticias, los 3 hermanos influencers saltaron a la fama en 2012 con su contenido en YouTube, donde actualmente tienen cinco canales oficiales: “Los Polinesios”, “Extra Polinesios", “Musas”, "Platica Polinesia" y "Juxiis".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!