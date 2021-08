Murió la actriz Rosita Quintana, leyenda de la Época de Oro del cine mexicano

A través de la cuenta de Twitter de la Asociación Nacional de Actores, dio a conocer que murió la actriz Rosita Quintana, la inolvidable famosa que fue parte de la Época de Oro del cine mexicano, falleció a los 96 años de edad, quien tuvo la oportunidad de dar a conocer su talento en la gran pantalla.

Desde sus comienzos en el medio demostró talento para el canto, pero de un momento inesperado todo cambió para la actriz cuando fue vista por Jorge Negrete; el actor la invitó para trabajar en México y logró consolidarse como una leyenda.

Cabe mencionar que en este 2021, famosas del medio artístico han fallecido, pues en La Verdad Noticias te compartimos que Lilia Aragón falleció a los 82 años de edad, la actriz tuvo la oportunidad de participar en varios proyectos en la pantalla chica, pero lamentablemente murió el 2 de agosto del presente año.

Murió la actriz Rosita Quintana, leyenda del cine mexicano

Murió la actriz Rosita Quintana a los 96 años de edad

En la publicación que compartió en Twitter la Asociación Nacional de Actores mencionan que lamentan profundamente el fallecimiento de Quintana, por lo que expresaron condolencias a sus familiares y amigos ante la pérdida de una gran estrella que fue parte de la Época de Oro.

La fallecida actriz tuvo la oportunidad de compartir el set con grandes figuras como Arturo de Córdoba, Joaquín Pardave, Pedro Infante, Germán Valdés “Tin Tan”, entre otras estrellas. Por otro lado, debutó como cantante con tan solo 15 años en La Orquesta de los Hermanos Caro.

El pasado 27 de julio, dieron a conocer que la actriz fue sometida a una intervención quirúrgica para extirpar un tumor que se encontraba en la tiroides, por lo que estuvo varias semanas en el hospital, pero presentó complicaciones a causa de la enfermedad.

En este mes de agosto del 2021 se dio a conocer que murió la actriz Isanel Martínez, "La Tarabilla" debido a un infarto, la actriz falleció a los 74 años de edad mientras se encontraba en la Casa del Actor, lugar donde vivía, pero recientemente anunciaron que murió la actriz Rosita Quintana.

¿Dónde nació la actriz Rosita Quintana?

Quintana nació el 16 de julio de 1925

La actriz Rosita Quintana nació en Buenos Aires, Argentina el 16 de julio de 1925. Durante sus estudios asistió a una escuela de monjas, pero debido a que su abuela Carmen Alonso quien era guitarrista e intérprete de tango, Quintana se interesó por el canto.

Debido a su gran talento, debutó en México en el año 1947 en el centro nocturno El Patio. Mientras la gran oportunidad que tuvo en el cine fue en la cinta La Santa de Barrio, pero el proyecto no tuvo un gran éxito, por lo que volvió a participar en otro proyectos como "Calabacitas tiernas", "Soy charro de Levita" y "No me defiendas compadre".

De igual forma participó en televisión en la telenovela "La dueña", melodrama protagonizada por Angélica Rivera, Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno, por lo que su legado será recordado por sus fans, tras darse a conocer que murió la actriz Rosita Quintana, una estrella del cine mexicano.

