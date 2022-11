Murió el padre de Jennifer Aniston; la actriz compartió un emotivo mensaje

Este lunes 14 de noviembre la actriz de Hollywood Jennifer Aniston dio a conocer una lamentable noticia, la famosa reveló el fallecimiento de su padre, el actor John Aniston, quien dejó este mundo a los 89 años.

El fallecido actor tuvo la oportunidad de interpretar a Victor Kiriakis en alrededor de tres mil episodios de la telenovela “Days of Our Lives”, además tuvo actuaciones en “Stark Trek: Voyager”. Cabe mencionar que el actor falleció el viernes 11 de noviembre.

Recordamos que en las noticias de la farándula te dimos a conocer que la actriz vivió duros momentos tras la separación de sus padres, pues en aquel tiempo ella tenía tan solo 9 años de edad cuando sus papás se divorciaron.

Jennifer Aniston dedica emotiva despedida a su padre

La actriz dedicó un emotivo mensaje tras fallecimiento de John Aniston

La famosa expresó: “Dulce papá…Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy muy agradecida de que te hayas ido al cielo en paz y sin dolor. Y nada menos que el 11 de noviembre. Siempre fuiste muy oportuno. Ese número tendrá por siempre un significado aún mayor para mí ahora”.

“Te amaré hasta el fin de los tiempos”. Escribió la actriz.

¿Quién fue el papá de Jennifer Aniston?

El papá de Jennifer falleció el 11 de noviembre

El padre de la actriz nació en Creta, Grecia, pero cuando era pequeño se mudó a Pensilvania donde estudió Artes Teatrales en la Universidad Estatal de Pensilvania. Su primer papel en un proyecto fue en la serie policiaca 87th Precinct.

Para el año 1986 obtuvo dos galardones Soap Opera Digest por una serie diurna, además recibió el premio Daytime Emmy Lifetime Achievement Award por "Days of Our Lives", pero no acudió a la ceremonia, pero Jennifer Aniston habló sobre su padre.

