Murió Tom Parker integrante de la banda The Wanted, tenía 33 años

Este miércoles murió Tom Parker, el integrante de la boyband británica The Wanted, a los 33 años de edad debido a un tumor cerebral. En 2020 dijo que tenía la enfermedad y en 2021 le contó a sus fans del buen avance que había tenido con la enfermedad debido a su tratamiento, no obstante hoy perdió la batalla.

Fue el Uribe Dj quien se encargó de comunicar el deceso de Tom Parker a través de su cuenta de Twitter, pero más tarde la misma información fue confirmada por su esposa Kelsey, con quien tiene dos hijos, Aurelia, de 2 años, y Bodhi, de uno.

“Con el dolor más profundo en nuestros corazones confirmamos que Tom falleció pacíficamente hoy con toda su familia a su lado. Nuestros corazones están rotos. Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica”, dijo a través de un comunicado.

La banda se separó definitivamente en el año 2014, y no fue hasta 2020 cuando Tom Parker anunció que le habían diagnosticado un tumor cerebral.

Posteriormente, el grupo anunciaría su regreso a los escenarios y la publicación de un disco recopilatorio con sus más grandes éxitos, esto aunado a la mejora que Parker tenía respecto a su tumor cerebral.

"Estoy aquí sentado con lágrimas en los ojos mientras les cuento esto. Tenemos nuestro tumor cerebral bajo control. Me han dado los resultados de mi último escáner... y estoy emocionado de anunciar que está ESTABLE. Qué mix de emociones", dijo el cantante.

"No podríamos pedir más a este punto; un año más o menos en esta aventura. De verdad, no me lo creo. Podemos dormir un poco mejor esta noche. Gracias a todos por el amor y el apoyo durante los últimos 12 meses", compartió Parker meses antes de volver con la banda y lanzar el disco para diciembre del año pasado.

Tan solo 6 meses después del regreso de la boyband, tras 7 años de ausencia, hoy se anunció que murió Tom Parker.

La última publicación de Parker en su twitter revela un mensaje esperanzador, que dejaba ver por lo que estaba atravesando. "Éste no es un libro sobre morir: es un libro sobre vivir. Es un libro sobre encontrar esperanza en cualquier situación que te enfrentes".

Tras el anuncio que murió Tom Parker la respuesta de la banda The Wanted no se hizo esperar y se pronunció ante el fallecimiento al escribir en un comunicado: "Toda la familia Wanted está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro compañero de banda Tom Parker".

