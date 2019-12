Murió Anna Karina, la RADIANTE actriz que fue musa del cine francés (FOTOS)

El mundo del cine se encuentra de luto al darse a conocer que la actriz Anna Karina ha fallecido y que será recordada como la estrella de la New Wave francesa que ganó el reconocimiento internacional en películas dirigidas por su entonces esposo Jean-Luc Godard.

¿De que falleció la actriz Anna Karina?

La actriz Anna Karina murió el sábado a las 2:38 pm en París de cáncer a los 79 años, al lado de su esposo Dennis Berry, dijo su agente, Laurent Balandras en una entrevista para medios franceses.

La musa del cine francés

Hay que destacar que Ella y Godard se casaron entre 1961 y 1964 y fue su musa en obras memorables como “A Woman Is a Woman” (1961), por la que recibió un Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín, “Vivre sa vie” (1962), “Band of Outsiders” (1964), “Pierrot le Fou” (1965) y “Alphaville” (1965).

La productiva carrera de la actriz no se limitó a las películas de Godard, pues acumuló más de 50 créditos de largometraje, trabajando con otros autores importantes como Jacques Rivette, Luchino Visconti, Chris Marker, Volker Schlöndorff y Rainer Werner Fassbinder.

Karina también encabezó una serie de producciones en inglés, incluyendo The Magus (1968) de Guy Green, Before Winter Comes de J. Lee Thompson (1968), Justine de George Cukor (1969), La risa en la oscuridad de Tony Richardson (1969) y Jean- Regina Roma (1982) de Yves Prate , en la que protagonizó junto a Anthony Quinn y Ava Gardner.

Las otras incursiones de Anna Karina

Una ex modelo de moda y actriz en comerciales, Karina tuvo una carrera paralela como cantante de pop francés, lanzando dos singles y un álbum para el musical de 1967 Anna , con canciones compuestas por Serge Gainsbourg, posteriormente lanzó otro álbum, “Une histoire d'amour” , en 1999, así como dos adaptaciones musicales de historias clásicas de Hans Christian Andersen.

Cabe mencionar que Anna Karina, nacida como Hanne-Karine Blarke Bayer en Copenhague en 1940, fue criada por sus abuelos y su madre, quienes dirigían una tienda de ropa, por lo que comenzó a modelar a los 15 años para revistas de moda danesas y fue un extra en algunas docenas de películas.

