"Muppets Now" lanzar su nuevo tráiler anunciando el regreso de un clásico

En caso de que no lo hayas escuchado, los Muppets regresan a nuestras pantallas de TV con un nuevo programa llamado Muppets Now y se transmitirá exclusivamente en Disney + el cual comenzará a partir del 31 de julio.

Este nuevo programa, Muppets Now, provoca un ambiente de nostalgia para todos aquellos que crecieron viendo sus capítulos por la mañana mientras se alistaban para ir a la escuela.

Muppets regresan

Sin más aquí puedes ver el trailer del nuevo programa de los Mupperts, checa los avances:

En la temporada de seis episodios, el programa seguirá a Scooter mientras se apresura a cumplir con los plazos de entrega y cargar la nueva serie Muppet para su transmisión.

Cabe mencionar que la serie tendrá de seis episodios y sigue a Scooter, mientras prepara a los personajes para cada episodio. Kermit, Miss Piggy, Fozzie, Bunsen, Beaker, y hasta Pepé, the King Prown están presentes en el avance.

Y es que efectivamentes, se espera apariciones de invitados famosos, pero no solo eso, también podremos ver la diversión caótica habitual de los Muppets clásicos como el Dr. Bunsen Honeydew y Beaker.

Claro que es el primer programa de los personajes en Disney + de Jim Henson desde que la ABC eliminó su serie de falso documental de 2016, The Muppets.

Veremos la diversión caótica habitual de los Muppets clásicos como el Dr. Bunsen Honeydew y Beaker.

En el avance que muestra el Trailer se pueden ver que Kermit es constantemente interrumpido por Joe, la nutria legal, quien le impide decir mucho más.

Pero por lo poco que puede verse el show estará lleno de invitados famosos, como Seth Rogen, RuPaul y Linda Cardellini, entre muchos más. Será la mezcla de programa de juegos, cocina y entrevistas.

Ahora bien, lo que no debe pasar, es confundir a 'Muppets Now' con el otro show de que Disney + tenía en marcha, un proyecto musical liderado por Josh Gad que retomó después de que 'Muppets Take Manhattan', fuera cancelado en septiembre.