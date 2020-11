Muñeca Billie Eilish Bad Guy: Todo lo que te tienes que SABER de ella

La muñeca Billie Eilish Bad Guy seguramente encabezará muchas listas de deseos de preadolescentes y adolescentes, pero ¿cómo se compara en un mercado dominado por LOL, Barbie y Kindi Kids? ¿Pueden Playmates conseguir el look característico de Eilish? ¿A quién va dirigida la muñeca? Vamos a averiguar.

Lo primero es lo primero, La Verdad Noticias trae un analisis de lo que la muñeca puede hacer. En el lado de la articulación, tenemos una rotación de 360 grados de hombros y cabeza, articulaciones del codo y las manos sobre un pivote de bola. En la mitad inferior hay un giro de la cintura, articulaciones de la rodilla y, al igual que con las manos, los tobillos también cuentan con un pivote de bola.

Muñeca de Billie Eilish Bad Guy ¡Hermosa!

Decir que se trata de una buena articulación sería quedarse corto. Todo lo que debería moverse lo hace, y lo hace de una manera que se siente natural. Si está buscando exhibir la muñeca en un estante o algo similar, hay un montón de opciones de presentación diferentes.

Ya sea que desee recrear una escena del video musical de Bad Guy o simplemente hacer la pose en T de la famosa cantante Eilish, las opciones de articulación son simplemente excelentes. Algunos esperaban que las articulaciones fijas similares a las que vemos en las muñecas Barbie más baratas, pero Playmates realmente hizo todo lo posible para hacer algo con lo que los niños querrán jugar y posar.

Ropa de la muñeca de Billie Eilish

En su totalidad, la muñeca Billie Eilish Bad Guy viene con una sudadera con capucha de algodón (y sí, la capucha funciona), un conjunto de pantalones cargo de nailon con tiras de tela integradas en el diseño cerca del dobladillo y zapatos de plástico con aberturas en la parte posterior. para que se puedan poner y quitar fácilmente. El trabajo de diseño en la base de los zapatos también es una gran atención al detalle.

Tiene bolsillos completamente funcionales en la sudadera con capucha y en los pantalones cargo. De hecho, podrías poner cosas si quisieras. ¿Quién vio venir este nivel de detalle? Sorprende lo bien pensados que están.

Accesorios de la muñeca de Billie Eilish

Si bien la muñeca Billie Eilish no viene con ningún accesorio directo, todavía hay mucho con lo que jugar. Primero está el soporte amarillo brillante con el motivo del hombre colgante de Eilish en la base.

Los puestos de vuelo son increíblemente increíbles y deberían venir más juguetes con ellos. Este no solo es lo suficientemente fuerte como para mantener a la muñeca en el aire en medio de la postura, sino que también viene con una palanca de ajuste de altura en la parte posterior.

Lo más destacado, al menos, es el uso de envases reciclables que también funcionan como un diorama.

La caja se despliega sin necesidad de rasgarse o romperla, dejándote libre de doblarla sobre sí misma para recrear una escena del video musical de Bad Guy. Esto es ingenioso y, sinceramente, más empresas deben comenzar a hacer esto. Es ecológico y deja a los niños con algo con qué jugar.

Accesorios y ropa de la muñeca de Billie Eilish

Rostro y Cabello de la muñeca de Billie Eilish

Hacer que los rostros de las personas famosas adopten la forma de una muñeca es como tratar de hacer malabares con carbón caliente. Claro que es posible. Sin embargo, no significa que sea fácil.

Es mucho más fácil traducir las características de un personaje de ficción en una muñeca que en una persona real. Dicho esto, Playmates ha hecho un trabajo decente al capturar la imagen de Eilish. No es perfecto, porque Eilish no está hecho de plástico, por lo que, por supuesto, no iba a ser perfecto. Pero en términos de obtener la forma correcta de los ojos y la cara, es lo más cercano posible.

En cuanto al look de su cabello, es absolutamente impresionante. Las pelucas verde azulado realmente se destacan en el azul pavo real. Es azul claro y azul oscuro y el color resalta maravillosamente. Del mismo modo, el estilo asimétrico más largo es tan genial como parece.

Una cosa a tener en cuenta, el cabello es un poco más duro que el de otras muñecas. He podido cepillar el acabado similar a laca en algunas áreas y vuelve a ser suave, pero pensé en señalarlo para que no te asustes cuando lo saques de la caja.

La idea detrás del endurecimiento similar a la laca para el cabello es, supongo, mantener el peinado en su lugar mientras la capucha está levantada. Sin embargo, depende de ti si lo cepillas o lo mantienes adentro.

Donde comprar la muñeca de Billie Eilish

El lanzamiento de esta muñeca es partir de ahora, y puedes obtener la muñeca Billie Eilish en las tiendas Target por 29.99 dólares. También llegará a las tiendas de Amazon y Walmart en un futuro muy próximo.

Datos en general de la muñeca

Playmates realmente ha ido más allá, rompiendo todas las expectativas. No son solo las cosas obvias como la cara y el cabello donde sobresale esta muñeca, son los detalles menores como los bolsillos de trabajo, los empaques reciclables y la articulación increíble lo que hacen de esta cosa un regalo imprescindible.

Lo que realmente amarán es que finalmente tenemos una muñeca que también es para adolescentes y adultos. Cuando los niños alcanzan cierta edad, las muñecas desaparecen repentinamente.

Pero, ¿qué pasa con el joven adulto moderno que ama a Billie Eilish y quiere algo para poner junto a su colección de Blu-Ray? Finalmente, tienen algo para mostrar las cosas que aman además de Funko Pops.

Entonces, ¿cómo se compara la muñeca Billie Eilish Bad Guy en un mercado dominado por LOL, Barbie y Kindi Kids? La respuesta es simple: se destaca por crear una muñeca súper elegante y bien diseñada que está dirigida a fanáticos de todas las edades.