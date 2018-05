Mundial Rusia 2018: Will Smith y Nicky Jam interpretarán la canción oficial de la Copa del Mundo

A pocos días de que comience la máxima fiesta del futbol en Rusia 2018, algunos medios como Vibe y W Radio, confirmaron que Will Smith cantará junto a su compatriota Nicky Jam y la cantante kosovar Era Istrefi, el himno oficial de Rusia 2018, la Copa Mundial de fútbol.

Will Smith y Nicky cantarán la canción oficial de Rusia 2018, la Copa Mundial de fútbol.

Así lo confirmó la página web de Billboard quien dio a conocer que el tema, que es producido por Diplo, está programado para salir a la luz el próximo 25 de mayo, la cual podría llevar el nombre de "One Life to Live. Live it Up", según una frase que lanzó el Smith junto con una foto en la que aparece con el reggaetonero.

Si bien, como resalta "The Hollywood Reporter", hay varios temas asociados al campeonato, el himno es el más importante.

Por su parte Juan Diego Medina, mánager de Nicky Jam, confirmó que su representado y Will Smith estuvieron en Budapest, donde pusieron los últimos toques al tema que, se espera, sea revelado este viernes 25 de mayo.

Horas después de revelarse la noticia, Nicky Jam y Will Smith publicaron una imagen en Instagram donde confirman su trabajo en el esperado tema de Rusia 2018. Ambos posan junto a la pelota oficial de la competencia.

La canción de la Copa del Mundo es muy importante pues, digamos que se convierte en un clásico que es tocado tanto en la ceremonia de apertura como en la de clausura.

Durante un mes este tema es promocionado en cada partido, en los comerciales, en los medios tiempos y entre los programas que se encargan de comentar lo más relevante.

En cuanto a la Copa del Mundo, iniciará el 14 de junio a las 9.00 de la mañana , tiempo de México, con el partido de Rusia (el anfitrión) contra Arabia Saudita. Esto después de la ceremonia de inauguración.