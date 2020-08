Mulán se estrenará a través de Disney + debido al coronavirus

Mulan se estrenará a través de Disney + debido a la pandemia

Después de que se especula mucho sobre el estreno de Mulán en los Cines, y que la premier se pospusiera en varias ocasiones, los directivos de Disney han tomado la decisión de olvidar su estreno en la pantalla grande y en vez de eso pasarlo directamente al streaming en la plataforma de dicha empresa.

Este 4 de Agosto finalmente se dio a conocer que la cinta Live Action de la princesa guerrera se estrenará en la plataforma Disney Plus, a un precio de 30 dólares para todos aquellos que quieran ver esta película que ha causado mucha polémica incluso antes de su estreno.

Será exactamente un mes después del anuncio, es decir, el próximo 4 de Septiembre, que la película de Fa Mulán llegue al streaming, donde tendrá que pagarse un precio especial ajeno a la suscripción mensual de los usuarios.

Por el momento no se considera el estreno de esta película en paises de Latinoamerica, ya que la plataforma de streaming aún no está disponible en dichos países, por lo que no se sabe la fecha exacta para su reproducción en países como México.

¿Cuando llega Disney a México?

Aunque aún no se ha terminado de confirmar, todo apunta a que la popular plataforma de Disney llegará a América Latina hasta Noviembre de este 2020, por ahora únicamente se puede ver en Estados Unidos, Canadá, y algunos países de Europa.

Y es que ya son más de 60 millones de usuarios los que se han suscrito a la plataforma, tanto es su éxito que incluso algunas de sus series ya figuran en categorías de entrega de premios como los Emmys, donde Mandalorian recibió nominaciones.

Sin duda el estreno de Disney Plus es muy esperado, pero cuentanos ¿Te suscribiste a esta plataforma cuando este disponible en nuestro país?.