Mulán recibe MUY BAJA calificación por parte del público en Rotten Tomatoes

Los críticos y los fanáticos no parecen estar de acuerdo con la calidad de la película de live action de Disney, Mulán.

Según el agregador de reseñas Rotten Tomatoes, los críticos están disfrutando de la nueva versión de Mulán.

La película obtuvo una calificación de "fresco certificado" del 79% en el sitio, con un consenso crítico que dice: "Podría haber contado su historia clásica con mayor profundidad, pero Mulán en live action es una maravilla visual que sirve como una actualización conmovedora. a su predecesor animado".

Pero la puntuación de la audiencia cuenta una historia diferente. Con un 55%, la puntuación de la audiencia de la película es más de 20 puntos menor que la puntuación de la crítica y se clasifica como “podrida”.

Parece que la audiencia no estuvo conforme con la nueva versión de Mulán, y otorgó una calificación baja para lo que cualquiera esperaría/Foto: Rotten Tomatoes

Una reseña de un fan de una sola estrella dice: "Tantas oportunidades perdidas y ediciones extrañas después del aplazamiento de la pandemia. ¿No podría suavizarlo cuando tenga tiempo adicional para pulir el producto? El CGI es muy discordante y quizás no mucho puede deslumbrar la audiencia ahora.”

El fan continuó: “Difícilmente 'históricamente exacto' considerando todas las brujas y las acrobacias de vuelo asistidas por cables". Una reseña de dos estrellas dice:" Animado fue mucho mejor, es un meh. Podría haber sido mucho mejor".

Otra reseña de una estrella dice: "Agujeros dolorosos en la trama, guiones torpes, inconsistencias y contradicciones. No es un personaje unidimensional. Sin humor y sin vida. Es una película para niños, ¿qué puedes esperar? Disney no necesita directores, guionistas ni ya no son actores. Simplemente crea un caparazón hueco de una película que se vea bien en los avances y duerme en los laureles. ¿Qué pasó con la narración hábil? Omita si puede. La vida es demasiado corta para ser engañado por sus vacas de efectivo de remake".

Mulán ya está en Disney Plus

Mulán es una nueva versión de acción real de la película animada de Disney de 1998, basada en el cuento popular chino "La balada de Mulán".

La película de acción real está protagonizada por Liu Yifei, Donnie Yen, Tzi Ma, Jason Scott Lee, Yoson An, Ron Yuan, Gong Li y Jet Li. Niki Caro dirigió la película a partir de un guión de Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek y Elizabeth Martin.

Debido a la pandemia de coronavirus, Mulan no verá un estreno en cines en América del Norte y, en cambio, está disponible en Disney + a través de Premier Access. Se estrenará en cines en algunos mercados internacionales. ¿Ya viste la película de Mulán?