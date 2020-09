‘Mulan’ incrementa descargas en Disney Plus en su primer semana pese al boicot

‘Mulan’ incrementa descargas en Disney Plus en su primer semana pese al bicot

El live action de Mulan coincidió con un incremento en las descargas en Disney Plus durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos.

Durante los primeros días de su lanzamiento, las descargas del servicio de streaming de Disney aumentaron a un 68 %, llegando a 890,000. También aumentaron los consumidores en la aplicación de Walt Disney.com que experimentó un alza del 193 % alcanzando los 12 millones de dólares.

De acuerdo con los datos preliminares publicados por Sensor Tower, los números solo revelan instalaciones de Apple Inc. y tiendas en línea de Google, y no otros medios por los que los clientes podrían suscribirse a Disney Plus o ver Mulan, como a través de dispositivos Roku, compras de Amazon o descargas ilegales.

El remake del clásico de 1998 se estrenó en streaming en Estados Unidos debido a un retraso en la apertura de salas en EU

Para poder ver la película, los clientes del servicio de Disney deberán pagar 30 dólares adicionales además del pago mensual de 7 dólares por la aplicación. La compañía también está lanzando la película en cines selectos en países que no tienen acceso a la plataforma de transmisión.

¿Por qué Disney no estrenó Mulan en cine?

Disney califica el nuevo gasto de descarga de video premium como un experimento sobre si los suscriptores estarán dispuestos a pagar más para comprar contenido específico.

Debido al cierre de los cines en medio de la pandemia del coronavirus, los estudios de Hollywood están probando nuevas estrategias de lanzamiento. En abril, Universal Studios de Comcast requirió una tarifa de 20 dólares para ver la película "Trolls World Tour" en línea.

Disney puso 'Hamilton', una versión filmada del espectáculo de Broadway, en su servicio de transmisión sin costo adicional. La película generó un aumento del 79%, o 1 millón, en las descargas de aplicaciones el fin de semana de su lanzamiento, según Sensor Tower.

Esto se produce en medio de una controversia generalizada sobre Mulan después de que los líderes de la oposición de Hong Kong pidieron un boicot de la película debido a los comentarios de la actriz principal de la película, Liu Yifei, quien pareció mostrar apoyo a las acciones de la policía de Hong Kong.

Joshua Wong, un activista y crítico vibrante de la represión contra los manifestantes por parte de las autoridades de Hong Kong en la Región Administrativa Especial, acusó a Disney de inclinarse ante Beijing.

La película de acción en vivo de 2020 ha sido bien recibida por los críticos, y Kate Erbland le otorgó una calificación de B + en Indiewire.

“Mulan es quizás el mejor ejemplo de cómo casar el original con algo nuevo”, escribió. Erbland también describió la película como una "gran epopeya de Disney de acción real" que "reinventa una heroína por la que vale la pena luchar" y un "mensaje atemporal" para la actualidad.