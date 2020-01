Mulán en live action sí podría tener las canciones de la película original

Desde hace unos meses se reveló que la famosa película “Mulán” llegaría a las pantallas de todo el mundo en una versión live action, un poco diferente a la película animada original. Recordemos que esta película trata sobre la historia de una joven que vive en China, cuando estaba siendo invadida por los Hunos; Mulán toma la decisión de hacerse pasar por un hombre para poder ir a la guerra en reemplazo de su enfermo y anciano padre, sin que nadie lo sepa.

Esta inspiradora y motivante cinta convirtió a Mulán en una de las princesas más valientes de Disney, quien demostró que no todas necesitan a un príncipe azul para que las rescanten. Además, el filme animado tuvo diversos soundtracks que se volvieron muy populares, incluso hasta ahora. Canciones como “Hombres de Acción” y “Mi reflejo” son muy recordadas y queridas por el público.

Sin embargo, con el estreno del primer trailer del live action de “Mulán”, la directora Niki Caro había explicado que no incluiría las canciones originales de la primera película, puesto que la línea narrativa que tomará esta nueva versión, será más realista y dramática, no específicamente una película infantil, pero tratando de tomar los detalles más importantes de la original.

¿La directora de ‘Mulán’ cambio de parecer con respecto a las canciones?

Durante la presentación de las primeras imágenes de la película de “Mulán” en live action protagonizada por la actriz Liu Yifei que se estrenará el 27 de marzo de este año, fue la misma directora Niki Caro la que dio una pista de que ha cambiado de parecer y que sí podría incluir las populares canciones en el remake.

"Es una magnífica luchadora, una gran espadachina, monta a caballo y canta muy bien. ¿Puedo decir eso?... Ella cantó para mí", expresó Niki Caro durante una entrevista en la Academia de Cine.

Liu Yifei será la protagonista del live action de 'Mulán'

No obstante, la directora de la nueva versión de “Mulán” comentó que cuando una persona va a la guerra no necesariamente va cantando, por lo que el que haya o no canciones en la nueva cinta, aún es un misterio, pero se ha abierto la posibilidad.

También te puede interesar: ¡Fascinante! Mulán sorprende con ARTES MARCIALES en su nuevo tráiler (VIDEO)

‘Mushu’ no estará en la película de ‘Mulán’

Sin embargo, alguien que definitivamente no estará en la cinta será el dragón “Mushu”, quien en la película animada es el guardián y amigo de Mulán que la acompaña a la guerra. La razón que dio la directora sobre este tema fue porque la versión live action intenta mostrar a Fa Mulán como una mujer fuerte y con coraje; Niki Caro describió a la cinta como algo que "va de lo íntimo a lo épico” que hará llorar y reír al público sin tanta fantasía.