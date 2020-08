Mulan en Disney+: No todos los países deberán pagar extra para ver la película

Los suscriptores de Disney Plus que estén interesados en ver la nueva adaptación live action de Mulan no pagarán la misma cantidad para verla, ya que se ha confirmado que no todos los países ofrecerán la película al mismo precio, y en algunos no será necesario pagar un costo adicional

Se anunció a principios de agosto que Mulan, que se suponía que se lanzaría en cines en marzo, estará disponible en Disney Plus luego de varias demoras en la fecha de lanzamiento causadas por la pandemia de COVID-19.

Si bien el público de Estados Unidos tendrá que pagar 29,99 dólares para ver el filme y los espectadores del Reino Unido pagarán 19,99 libras, Variety ha informado que los suscriptores en Francia no tendrán que pagar una suma adicional y que la película estará disponible en la plataforma sin tarifas extra.

Sin embargo, pese a que la fecha de estreno en Francia será la misma que en Estados Unidos y Reino Unido (4 de septiembre), el público francés tendrá que esperar un poco más para poder ver la película.

Otros países europeos como España e Italia pagarán 21,99 euros, mientras que en Australia el precio es 34,99 dólares australianos y en Nueva Zelanda costará 39,99 dólares neozelandeses.

Cómo ver Mulan sin pagar Disney +

Si no tienes o no quieres pagar la plataforma de streaming de Disney, podrás ver Mulan pagando para verlo a través de Apple, Google o Roku. En los países donde la película no está disponible para su transmisión, se estrenará en los cines.

En América Latina, donde Disney plus será lanzado en noviembre, Mulan aún no tiene fecha de estreno

La Mulan live action recibió una ola de críticas positivas después de su estreno a principios de este año, y un crítico lo llamó "una de las mejores adaptaciones de acción real de un clásico animado de Disney".

La nueva película está protagonizada por Liu Yifei como Mulan, una joven que desafía la tradición y la ley cuando se disfraza de hombre y se une al ejército para evitar que su anciano padre sea llamado a pelear.

Jet Li interpreta al Emperador de China, mientras que Donnie Yen interpreta al mentor de Mulan, el Comandante Tung y Yoson An interpreta al aliado de Mulan, Chen Honghui.