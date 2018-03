Mujeres mexicanas al grito de la moda

“Todo el trabajo tiene un ADN que se distingue y uno como diseñador, tiene que defenderlo.” Tanya Moss

Diseñadora oaxaqueña que desde hace 10 años ha dado valor a los tejidos artesanales. Una marca internacional, ya que sus diseños han llegado a desfiles de moda en Dubai, Miami y países de América Latina.Fiel a sus tradiciones y con un propósito establecido, se acercó a las comunidades oaxaqueñas y decidió crear colaboraciones con ellas. Tiene dos líneas de ropa, una llamada Gasa People to People que consiste en ropa elegante pero más casual y Fernanda Melo, que es alta costura y vestidos elegantes, con hilo de seda y tejidos de Oaxaca.La líder en joyería mexicana por excelencia no podía quedarse fuera de esta lista, siempre aspirando a lo grande y empujando los límites de la creatividad para crecer su marca. Actualmente sigue innovando y creciendo en el mundo de la joyería con un aproximado de 14 boutiques, pero siéndole fiel a la clásica mariposa que le abrió camino en el mercado de la moda mexicana.Esta diseñadora recoge la riqueza cultural mexicana para plasmarla en cada una de sus creaciones. Los colores nunca terminan en su paleta y todos sus diseños muestran un look moderno y glamouroso. La marca ha sido presentada en Lakma Museum de Holanda, en la Galería El Matadero de Madrid y en Museo de Antropología de Xalapa. Un verdadero ejemplo en el mundo del diseño, una carrera espectacular que comenzó en el 2005 y ha estado repleta de ventas y presentaciones en icónicos lugares para el mundo de la moda como Nueva York, Sydney, y Madrid, entre otros.