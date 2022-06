Mujer se hace viral por ser idéntica a Karol G

Doble de Karol G se hace viral.

La cantante Karol G se ha convertido en una de las mujeres más exitosas y famosas de la industria y además ha impuesto moda con su larga cabellera azul y excéntricas uñas; algo que han seguido muchos de sus fans, sin embargo una de ellas se roba la atención por el enorme parecido a la “bichota”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que muchos de los fanáticos de Karol G acuden con su cabello azul a los conciertos de la cantante, ya que es un símbolo de la colombiana.

Sin embargo, hay una joven llamada Dayana Álvarez, quién se ha robado la atención de los fanáticos de Karol G e incluso de la misma cantante, pues es muy parecida.

Doble de Karol G

Karol G se encontró con su doble.

La doble de la cantante Karol G ha confesado que ha buscado parecerse a la famosa desde hace cinco años y es que, es tanto el parecido que incluso mucha gente la ha confundido.

En una entrevista con Telemundo, la joven reveló que conoció a Karol G en una de las visitas que tuvo a Medellín y contó cómo fue su experiencia.

“Yo me mantengo muy pendiente de las historias de ella, entonces yo vi que en la historia como había sacado ‘Provenza’, ella dijo ‘voy a estar en Medellín en Provenza’, y yo dije ‘ésta es mi oportunidad’. Llegó Karol G y al final del show me dice ‘mi reina usted es muy parecida a mí. Qué miedo, a mí me ven y me dicen 'su cara es igualita’” dijo.

¿Quién es el novio de Karol G 2022?

Karol G estaría estrenando romance con Feid.

Por medio de redes sociales, han surgido muchos rumores que aseguran que Karol G está estrenando romance y el afortunado sería el cantante Feid.

El detalle que se robó la atención de los fanáticos es que durante una entrevista con Feid, el cantante encendió su celular por accidente y se logró ver que tiene una foto de Karol G de fondo de pantalla.

Hasta el momento Karol G y tampoco Feid han dado declaraciones al respecto, sin embargo se sabe que mantenían una amistad cercana.

