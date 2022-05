Mujer se hace un tatuaje en honor a Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp.

Un artista del tatuaje ha llevado la fascinación por el juicio de Johnny Depp-Amber Heard a un nuevo nivel, al honrar a la abogada de Depp con tinta nueva. En un clip publicado en TikTok, Jazzmyn Wollfe, de 27 años, mostró el contorno hecho a sí misma del cabello ondulado y el traje de poder de la abogada Camille Vasquez, con la palabra "objeción" debajo.

Pero muchos de los 83.000 seguidores de Wollfe rápidamente hicieron una pregunta: "¿Por qué?". “Simboliza la fuerza, la confianza, hablar y buscar sin disculpas la verdad y la justicia”, razonó Wollfe a un comentarista.

Sin embargo, Wollfe dijo que además sobrevivió a una relación abusiva y que quedó "impresionada" por el contrainterrogatorio de la abogada Camille Vásquez a la ex esposa de Johnny Depp, la actriz Amber Heard.

¿Por qué la mujer se hizo el tatuaje de Camille Vasquez?

Mujer se hace un tatuaje en honor a la abogada de Johnny Depp.

“Lo que vi fue una mujer fuerte que se mantuvo firme y hizo todo lo que estaba a su alcance para hacer justicia a quien ella cree que es una víctima de abuso y sacar a la luz un tipo de violencia doméstica que la sociedad a menudo parece ignorar o refutar por completo”, dijo Wollfe de Vásquez, quien ofreció comentarios finales en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, durante el cual sugirió que Heard, y no Depp, era el “abusador”.

Sin embargo, la residente de Ontario dejó en claro que su admiración por Vásquez no significa necesariamente que esté del lado de una estrella sobre la otra. “Mi admiración por su diligencia y comportamiento no tiene relación con mi opinión sobre Amber o Johnny, o cualquier otra persona de cuya narrativa personal no pueda hablar”, dijo.

Trolls critican el tatuaje de la abogada de Johnny Depp

Si bien la artista le dijo a The New York Post que recibió algunos comentarios alentadores, el razonamiento de su tatuaje proporcionado en TikTok no fue lo suficientemente bueno para docenas de trolls. "Está bien, pero ¿por qué lo tatuaste sin sus ojos?" un usuario preguntó en la aplicación.

“Lo hice sin convertirlo en un retrato de su rostro porque se trataba más de la declaración/significado general”, respondió Wollfe. "Además, es una chica hermosa y hermosa con una energía absolutamente ruda, así que respetuosamente, ¿por qué no?", le respondió aplaudiendo a otro enemigo.

“Wow, te vas a arrepentir”, asumió otro usuario, a lo que el creador respondió: “Me he tatuado durante 10 años y no me arrepiento de ninguno jajaja… lo que representa para mí personalmente siempre será ser relevante entonces.”

La Verdad Noticias informa que, el TikTok original causó tanto alboroto que Wollfe publicó videos adicionales compartiendo algunos de los mensajes de odio que recibió.

