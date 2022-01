Mujer con quien Eduin Caz fue infiel no teme ser denunciada por Ley Olimpia

Stephanie Hernández, la mujer que publicó el video de la infidelidad de Eduin Caz, aseguró que no tiene miedo a ser demandada por el cantante de Grupo Firme, de quien dijo que no ha recibido ninguna amenaza.

Luego de que Eduin fuera expuesto, algunos usuarios de TikTok especularon que la estrella podría proceder legalmente con base a la Ley Olimpia, que protege a las personas de que las fotografías o videos de contenido sexual con su imagen sean usadas para la extorsión o violencia.

Sin embargo, Stephanie dijo que esta no había sido la situación con Eduin Caz: “No procede, yo lo consulté con mi abogado. No procede la Ley Olimpia. La ley sí protege a hombres y mujeres, pero no fueron imágenes secuales”, dijo Stephanie al programa Ventaneando.

Stephanie Hernández no se arrepiente

Stephanie aseguró que grabar a personas dormidas no es un delito, por lo que no teme ser demandada.

Aunque el video en su cuenta de TikTok sugería que ella y el cantante de música grupera habían tenido relaciones sexuales, Stephanie recalcó que no hay penalizaciones por grabar a una persona dormida.

“Si fuera un delito, toda la gente estaría en la cárcel”.

Aunque ni Caz ni su familia o grupo cercano la han amenazado, la joven asegura que los fans de Grupo Firme sí han sido insistentes en su contra, sobre todo después de que Eduin dijera que intentó extorsionarlo.

“Eso no es cierto. Si yo lo hubiera extorsionado, eso es un delito, yo estuviera en la cárcel”, dijo.

El video de Eduin Caz y Stephanie Hernández

Eduin Caz apareció durmiendo al lado de otra mujer en diciembre de 2021.

Stephanie recordó que fue contactada a través de redes sociales por Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, y que esta le preguntó directamente qué había pasado en aquella gira en Ciudad Juárez que pasó al escándalo por el video de la infidelidad. Stephanie prefirió no responder, pero los detalles de esa noche han ido surgiendo poco a poco.

Se sabe que esa noche, Stephanie fue a una fiesta después del show, donde muy pocas ingresan. Una vez ahí, según sus declaraciones, Caz se le acercó para hacerle plática.

“Estaba algo nerviosa. Me empezó a sacar plática y me dijo que si tenía hambre, así super sencillo. Por eso fue que me cautivó en ese momento. Yo no sabía que estaba casado”, y rememoró que todo ocurrió cuando ella tenía 21 años.

Stephanie Hernández ha dicho que el video que publicó en TikTok exhibiendo la infidelidad de Eduin Caz fue producto de su enojo, luego de que otra de sus amigas tuviera un incidente con el cantante, y él simplemente la desmintió. La Verdad Noticias.

