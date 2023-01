Mujer captada con Jorge Salinas confirma infidelidad del actor

Nutriologa de Jorge Salinas confirma infidelidad del actor.

Jorge Salinas se encuentra en medio del escándalo, esto luego de que fueron difundidas fotografías comprometedoras donde se le observaba besando a una mujer, quién se sabe era su nutrióloga, ahora es ella, quién rompió el silenció y confirma que el actor si la besó, además de que existieron coqueteos, confirmando la infidelidad.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que las fotografías de Jorge Salinas y su nutrióloga, han generado gran controversia, pues el actor está casado con la actriz Elizabeth Álvarez desde hace 15 años.

Aunque el actor ha mantenido silencio antes las críticas que ha recibido, es la nutrióloga identificada como Anna Paula Castillo, quién da la cara y confirma que Jorge Salinas intentó coquetearle.

Nutrióloga de Jorge Salinas confirma beso y coqueteos con el actor

¿Qué dijo la nutriologa de Jorge Salinas sobre la supuesta infidelidad?

En una entrevista exclusiva con Raúl magaña, la nutrióloga Anna Paula Castillo, quién fue captada besándose con Jorge Salinas, confirmó que no solo existió ese beso, sino que más coqueteos.

“Sí, en ocasiones había algún tipo de coqueto, pero siempre me mantuve en una línea profesional, le comenté que yo tenía una pareja y en cierto punto se mostró molesto por ese comentario”, dijo.

Al ser cuestionada sobre la relación que mantuvo con el actor, la mujer dijo que no podía asegurar que solo existiera la de médico-paciente, pues las fotografías mostraron lo contrario.

La nutrióloga contó que las fotografías habían sido del 15 de diciembre y ese día había visto al actor para entregarle un medicamento, y tras recibir el pago del mismo, el actor se había acercado a besarla, causando su sorpresa

“Si recibí un beso y me sentí sacada de onda, pero como que siento que para él era, digamos hasta cierto punto, normal, porque él me dijo: hay paparazzi aquí”, contó, asegurando que desde entonces no lo había vuelto a ver.

¿Quién es su esposa actual de Jorge Salinas?

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tienen una relación desde hace 15 años.

El actor Jorge Salinas está casado con la actriz Elizabeth Álvarez desde hace 15 años, y comparten a los gemelos León y Máxima.

Jorge Salinas a lo largo de su carrera ha estado involucrado en fuertes polémicas por infidelidades, sin embargo, desde su matrimonio con Elizabeth Álvarez eran considerados como una de las parejas más estables.

