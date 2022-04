Mujer Luna Bella expone a pastor cristiano; le pagó para estar con ella

Verónica Meléndez Coronado, mejor conocida como Mujer Luna Bella, dio nuevos detalles de su época como cristiana y de los motivos que la orillaron a tomar la decisión de alejarse completamente de la religión. Sin embargo, el detalle que causó controversia entre los cibernautas es que confesó haber sido contratada por un pastor de su iglesia.

En entrevista exclusiva con el influencer GUSGRI para su canal de YouTube, la estrella regiomontana contó a detalle que un pastor cristiano se acercó a ella para presuntamente platicar de Dios. No obstante, él no demoró en demostrar sus verdaderas intenciones al contratar sus servicios sexuales por una fuerte cantidad de dinero.

Según sus declaraciones, el pastor era fanático del contenido que compartía en redes sociales y que el saber que dejo atrás ese estilo de vida le provocó morbo, por lo que no le importó quedarse sin dinero con tal de cumplir su fantasía. Al llegar a un acuerdo, ella aceptó con la condición de que no tomara fotos del encuentro ni se lo contará a nadie.

Finalmente, la influencer, quien hace poco reveló que sufrió abuso sexual por parte de su padre, confesó que se sintió culpable por lo ocurrido, esto debido a que las intenciones del pastor le habían demostrado que la iglesia no era como ella se lo había imaginado.

Por tal motivo y al darse cuenta que dentro de la iglesia hay mucha hipocresía y situaciones con las que no estaba de acuerdo, ella decidió alejarse por completo de la religión. Hoy en día, la influencer, quien en el pasado tuvo una fuerte pelea con YosStop, revela que sigue creyendo en Dios pero que no pertenece a ninguna religión.

“Me sentía reprimida, no me dejaban ni vestir ni hablar ni nada, ni tener amistades. Esto es put*ría, hipocresía, es negocio, de aquí no soy”, declaró Mujer Luna Bella.