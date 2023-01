Muestra más de lo acostumbrada Daniela Luján con sexy bikini

Daniela Luján es una bella actriz que sorprendió a sus seguidores en redes sociales después de publicar una fotografía, de hace tiempo, donde se le puede ver en un coqueto traje de baño amarillo (porque la que usa ese color se sabe bella) y unos goggles de natación en la cabeza.

Claramente se nota que no se había metido al agua, pues tenía un discreto maquillaje y los labios de color carmín, todo listo para la sesión fotográfica.

Es por eso que a pesar de la tímida sonrisa que Daniela Luján le lanzó a la lente de la cámara, parece que la realidad en aquel momento era otra, pues la actriz explicó que se encontró la instantánea y reconoció que desde siempre ha sido una mujer hermosa; sin embargo, confesó que en aquel entonces no se veía de la forma en la que ahora lo hace.

El sexy bikini de Daniela Luján

El sexy bikini de Daniela

"De esas veces que te encuentras una foto de hace tiempo y dices 'ah nooo maaaa, si sí estaba bieeen' ¿Por qué no me saqué más provecho? ¿Por qué no me veía con los ojos con los que me veo ahora?".

Eso fue lo que escribió Daniela Luján desde su cuenta de Instagram donde comparte pedacitos de su vida personal y sentimental con todos sus fans de todos lados.

Como era de esperarse, recibió muchos elogios y el apoyo de sus amistades cercanas, en especial halagos por lo sexy que luce con el bikini amarillo.

TE PUEDE INTERESAR: Brillante sostén de Daniela Luján demuestra su mejor forma de expresión

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Daniela Luján recibió muchos comentarios positivos de parte de sus seguidores, quienes no se la pierden en su participación en el canal de YouTube "Envinadas", donde comparte créditos con Mariana Botas y Jessica Segura. "No estabas… estás bien Reina", "Dani tú eres hermosa en cualquier presentación, puedes sacarte 'provecho' en cualquier etapa...", "Siempre has estado tan hermosa como ahora!", fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

De igual manera la mayoría coincidió en que debía de pasar por un proceso para valorarse ahora. Incluso, muchas chicas se sintieron identificadas y de inmediato la arroparon para que sintiera todo el cariño que hay por ella. Es menester aclarar que la presentadora reveló que sufre de depresión y ansiedad, hecho que la tiene en un tratamiento psiquiátrico desde hace algún tiempo.

Cabe recordar que la depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona y se manifiesta por cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento, en los sentimientos y en la forma de pensar, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tristeza, llanto (espontáneo y sin causa aparente), pérdida del placer o gusto por las cosas que le satisfacían y pensamientos negativos son algunas de sus manifestaciones frecuentes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram