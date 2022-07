Muerte de famosa actriz de Televisa fue provocada por hospital

La muerte de la primera actriz mexicana Marta Aura se pudo evitar, pues eso cree la familia de la artista de 83 años, quien falleció este sábado 9 de julio, pero al revelar las causas del fallecimiento, su hijo Simón Guevara, acusa presunta negligencia médica.

Hay que destacar que la muerte de Marta Aura, a los 83 años, se convirtió en otro fallecimiento que sacudió al mundo del entretenimiento hispano tras el de Susana Dosamantes, Yrma Lydya y Fernando del Solar.

Tal parece que la noticia de la partida de la primera actriz de Televisa se suscitó la madrugada de este sábado 9 de julio en la Ciudad de México. Al momento de conocerse, no se revelaron las causas de su muerte, pero ahora, su hijo Simón Guevara ha contado qué le sucedió.

Marta Aura Palacios conocida como Marta Aura, falleció a causa de una "neumonía", según dio a conocer Simón Guevara. Sin embargo, su hijo dejó en claro que la muerte de la actriz de El Privilegio de Amar, pudo evitarse.

"El diagnóstico fue de neumonía atípica, no nos esperábamos que fuera tan grave, le costaba respirar".

Eso fue lo que dijo, según declaraciones publicadas por el diario Reforma la noche de este sábado 9 y además agregó: "Al parecer hubo un pequeño accidente…el que puso el catéter le pinchó mal y le perforaron un pulmón, empezó a perder oxígeno".

Simón Guevara, hijo de la estrella de Quinceañera fue cuestionado si ante esta presunta situación, la familia impondrá alguna queja o demanda, el también actor expresó:

"No estamos para eso, no en este momento. Sabemos que es de humanos errar, ni quise saber quién fue, mis hermanos me pidieron no hacer más grande esto".