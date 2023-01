¿Muerta en vida? Lisa Marie Presley jamás superó el suicidio de su hijo

Lisa Marie Presley jamás superó el suicidio de su hijo

Lisa Marie Presley, cantante, compositora, productora e hija de una de las más grandes leyendas del mundo de la música, Elvis Presley, murió el 12 de enero luego de sufrir dos paros cardíacos, apenas un par de días después de asistir a los Globos de Oro con Austin Butler.

Sin embargo, fuentes allegadas a la mujer aseguraron que el suicidio de su hijo Benjamin ocurrido en 2020 la dejó "muerta en vida" para siempre y desde entonces estuvo “con el alma rota”.

“Nadie entendió cómo la muerte de Ben realmente afectó a Lisa. Cuando miró a su hijo, vio a su papá de muchas maneras".

"Ella nunca se recuperó. Le rompió el alma y le rompió el corazón”, aseguró la prensa.

Lisa Marie Presley tuvo una vida de mucho dolor

La publicación agregó que Lisa Marie vivió su vida en el dolor, después de la pérdida de Benjamin, un cantante que luchó contra la depresión y problemas con el alcohol y las drogas, y que fue enterrado junto a su abuelo Elvis en la residencia del cantante, ubicada en Graceland.

El hijo de Lisa Marie Presley de su matrimonio con el músico Danny Keough, de 58 años, murió de una herida de bala autoinfligida el 12 de julio de 2020 en su casa en Calabasas, California, y las dos últimas publicaciones de la actriz en redes sociales fueron sobre su batalla contra el dolor y la realidad.

Compartió un artículo de una entrevista que hizo con People para el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo, titulado “Lisa Marie Presley dice que fue destruida por la muerte de su hijo Benjamin, pero sigue adelante”.

Lisa Marie Presley escribió sobre el duelo

Ante el duelo, Lisa Marie envió mensajes al respecto a sus fans: “Hola. En honor a que sea el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo, escribí un ensayo sobre el duelo que se publicó hoy en @people. Pensé en publicarlo aquí con la esperanza de que cualquier persona que necesite escuchar todo esto ayude de alguna manera”.

Agregó sobre lo que había aprendido a raíz del suicidio de su hijo Benjamin Keough en 2020 a los 27 años: “Este no es un tema cómodo para nadie, y es muy impopular hablar de él. Pero si vamos a lograr algún progreso en el tema, se debe hablar del duelo. La muerte es parte de la vida, nos guste o no, y también lo es el duelo. El duelo no se detiene ni desaparece en ningún sentido, un año o años después de la pérdida”.

Lisa Marie Presley continuó: “El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que creamos. No lo superas, no sigues adelante, punto”.

Lisa Marie también admitió que se golpeaba a sí misma incansablemente por la muerte de su hijo, pero pidió a las personas que busquen apoyo y consuelo en los demás después de tales tragedias.

“Ya lucho y me golpeo incansable y crónicamente, culpándome a mí misma todos los días”, aseguró.

