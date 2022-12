Muere tras una fuerte batalla contra el cáncer el rapero Neto Reyno

Lamentablemente, este lunes 19 de diciembre se confirmó la muerte del rapero regiomontano Ernesto Arizpe, mejor conocido dentro de la escena de la música urbana como Neto Reyno, quien falleció a los 40 años aparentemente a causa de la lucha contra el cáncer.

La información se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Facebook del artista y autor de canciones como "No rendirse", "No lo dejes caer" y "Esto es serio", misma donde no se detalló sobre el lugar donde serán velados los restos del joven que se mantenía pendiente de sus redes sociales y sus miles de fans.

“Lamentablemente damos la triste noticia de que Neto Reyno acaba de fallecer, les avisaremos donde lo estaremos velando para quien guste acompañarlo”, se lee en la publicación de Facebook del que fuera el rapero.

¿De qué murió Neto Reyno?

Neto Reyno

Hasta el momento no se ha mencionado el motivo de la muerte del rapero, sin embargo, en diversas ocasiones compartió a través de sus redes sociales que se sometió a quimioterapias desde el pasado septiembre de 2022.

Esto luego de que se le detectara cáncer; diversas figuras dentro del medio, fans, amigos y familiares de Neto se pronunciaron al respecto y compartieron momentos que vivieron con el mexicano.

Comunicado de la muerte del cantante

"Acabo de enterarme que hoy nuestro amigo Neto Reyno ya no está con nosotros, vuela alto que tú musica marcó y seguirá marcando generaciones, agradezco el tiempo que compartí contigo, un guerrerote toda la vida", escribió el rapero Rawland.

¿Quién era Neto Reyno?

Neto Reyno nació el 29 de septiembre de 1981 en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León; su verdadero nombre era Ernesto Arizpe. Inició su carrera artística en 1998 de la mano de la agrupación de hip bop Sociedad Café, con quien lanzó su primer sencillo titulado Barrios Bajos grabada en la Ciudad de México.

A su regreso a Monterrey fue tal su interés por la industria desde un aspecto integral que no se limitó a lo vocal y a la composición, sino también a la producción, por lo que estudió computación con la finalidad aprender el manejo de los programas para crear música.

Cabe destacar que más tarde, junto a su amigo Rosska creó la agrupación de hip-hop llamada La Rivera, y para 1999 publicó su primer disco bajo el nombre de El comienzo de una nueva era.

