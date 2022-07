Muere querida actriz mexicana por negligencia médica

En días recientes La Verdad Noticias informó del fallecimiento de la querida actriz mexicana de teatro, televisión, cine y radio Marta Aura Palacios, conocida como Marta Aura.

Su muerte fue reportada el pasado 9 de julio de 2022 por la Compañía Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Secretaría de Cultura.

Sin embargo no se especificaron las causas de la muerte de la actriz, hoy su familia ha dado las declaraciones.

En entrevista para el medio Reforma, Simón Guevara, hijo de Marta Aura, explicó que su madre falleció debido a una neumonía.

Aunque también reveló que fue víctima de una negligencia, pues el o la encargada de ponerle un catéter lo hizo de manera equivocada lo que le produjo una perforación de pulmón, situación que habría contribuído a su deceso.

Así mismo expresó que el diagnóstico de Marta Aura fue de neumonía atípica, pero que confiaban en que se recuperaría aunque le costaba respirar.

Simón Guevara, hijo de la actriz, se negó a tomar acciones legales pese a saber que su madre fue víctima de una negligencia, pues asegura que en este momento no están para pelear.

“No estamos para eso, no en este momento. Sabemos que es de humanos errar, ni quise saber quién fue, mis hermanos me pidieron no hacer más grande esto”,