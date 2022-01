Muere la cantante Ronnie Spector a los 78 años

Ronnie Spector, la excantante de The Ronettes conocida como la "chica mala del rock'n'roll", ha muerto a los 78 años.

La noticia de la muerte de Ronnie Spector fue difundida mediante un comunicado en su sitio web, que sin embargo no detalla la causa de fallecimiento.

"Nuestro amado ángel de la tierra, Ronnie, dejó este mundo en paz hoy después de una breve batalla contra el cáncer. Estaba con su familia y en los brazos de su esposo, Jonathan”, se lee en el comunicado.

"Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un sentido del humor perverso y una sonrisa en su rostro. Estaba llena de amor y gratitud. Su sonido alegre, su naturaleza lúdica y su presencia mágica vivirán en todos quien la conoció, la escuchó o la vio”.

¿Quién fue Ronnie Spector?

Spector, nacida en Manhattan en 1943 como Veronica Yvette Bennet, fue parte de las agrupaciones The Darling Sisters junto con su hermana Estelle y su prima Nedra, a principios de la década de 1960.

La banda cambió de nombre a The Ronettes y atrajeron la atención del productor Phil Spector. Desde entonces algunas de sus canciones alcanzaron los puestos más altos de las listas de popularidad en Estados Unidos, como ‘Be my Baby, Baby’, ‘I Love You’, ‘The Best Part of Breakin’ Up’ y ‘Walkin in the Rain’.

Las Ronettes apoyaron a The Beatles en su gira por Estados Unidos en 1966, y en el Reino Unido fueron el primer grupo de chicas en generar una reacción similar a la Beatlemanía

Zendaya será Ronnie Spector

La propia Ronnie Spector eligió a Zendaya para interpretarla en una próxima película biográfica.

En septiembre de 2020 el estudio A24 anunció que había obtenido los derechos para realizar una película biográfica de Ronnie Spector que será protagonizada por Zendaya.

La compañía de entretenimiento independiente se asoció con New Agency para producir la película junto con Marc Platt, tras comprar los derechos de la vida de Ronnie Spector y por sus memorias, “Be My Baby”, escritas con Vince Wladron. La Verdad Noticias.

