Muere la actriz Tanya Roberts, estrella de That '70s Show y ex Chica Bond/Foto: Entertainment Tonight

Tanya Roberts, una ex chica Bond y estrella de That '70s Show, murió. Ella tenía 65 años.

La actriz, que protagonizó la película de James Bond, A View to a Kill, e interpretó a Midge Pinciotti en la comedia de situación de FOX, colapsó anteriormente mientras paseaba a sus perros el 24 de diciembre, según varios informes .

Luego, Roberts fue ingresada en un hospital y se le puso un ventilador, según TMZ, quien informó la noticia por primera vez, antes de morir el domingo.

No se ha dado la causa de la muerte, pero el medio informa que Roberts no estaba enferma en los días previos a su muerte. TMZ también agrega que, según los informes, su muerte no estuvo relacionada con COVID-19.

Así fue la vida de Tanya Roberts

Nacida como Victoria Leigh Blum el 15 de octubre de 1955, Roberts tuvo una carrera como modelo y apareció en anuncios de televisión antes de conseguir su papel cinematográfico más notable con A View to a Kill, según The Hollywood Reporter.

Roberts interpretó a Stacey Sutton, una geóloga estadounidense que se convierte en el objetivo del villano de Christopher Walken, Max Zorin, en la película de 1985. Actuó junto a Roger Moore en su última aparición como el icónico espía británico.

Tanya era una actriz muy famosa por su belleza, la cual le dió una gran oportunidad en la pantalla/Foto: Syfy Wire

Después de A View to a Kill, Roberts participó en otras películas notables, incluida la comedia Body Slam en 1987 y el thriller Night Eyes de 1990.

Además de la película, Roberts también protagonizó una serie de papeles televisivos, incluida la interpretación de un ángel en Charlie's Angels de ABC, donde reemplazó a Shelley Hack y apareció como Julie Rogers en la última temporada del programa en 1980, según THR.

Más tarde, en los años 90, Roberts consiguió un papel recurrente en That '70's Show, donde interpretó a la tenue madre de Donna Pinciotti (Laura Prepon).

Roberts también actuó en Fantasy Island, The Blues Brothers Animated Series y Eve. Su último papel fue interpretando a Elle en la serie de 2005, Barbershop.

En una declaración a THR , el viejo amigo y representante de Roberts, Mike Pingel, habló con franqueza sobre la fallecida estrella, a quien describió como de "un gran corazón".

"Estoy devastado. Ella era brillante y hermosa y siento que le han quitado una luz. Decir que era un ángel estaría en la parte superior de la lista", dijo al medio. "Era la persona más dulce que jamás hubieras conocido y tenía un gran corazón. Amaba a sus fans y no creo que se diera cuenta de lo mucho que significaba para ellos".

En las redes sociales, muchos fanáticos de la actriz también presentaron sus respetos y reflexionaron sobre su carrera de décadas.

"RIP Tanya Roberts. Era uno de mis ángeles de Charlie favoritos. Hoy ganó sus verdaderas alas de ángel", escribió un usuario mientras otro agregaba: "Una noticia muy triste con la que despertar. Una de mis chicas Bond favoritas".

Te recomendamos leer: Fallece la "Chica Bond" Claudine Auger a sus 78 años

A Roberts le sobreviven su esposo durante 18 años, Lance O'Brien, y su hermana, Barbara Chase, según TMZ. ¿Recuerdas las actuaciones de Tanya Roberts? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.