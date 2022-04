Muere la actriz Estelle Harris famosa por la serie “Seinfeld”

Estelle Harris, actriz estadounidense reconocida por haber interpretado a la madre de George Costanza; Estelle Costanza en la serie Seinfeld, murió el pasado sábado y ha conmocionado

Fue el hijo de Estelle Harris, quien envió un comunicado en torno a la muerte de la famosa, quien murió a los 93 años por causas naturales: “Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor no tenían rival. Todos los que la conocimos la echaremos enormemente de menos”.

Estelle Harris fue una actriz neoyorquina, quien saltó a la fama por su papel de Estelle Costanza en Seinfeld, hizo varios papeles protagónicos en series y cintas animadas, así como en emblemáticos filmes.

Estelle Harris en el cine

Estos son solo algunos proyectos en los que destacó Estelle Harris: Dave, el Bárbaro, Kim Posible, Queer Duck, Zack y Cody: Gemelos en acción, Toy Story 2, Hermano oso, Padre de familia, Sabrina, la bruja adolescente, Home on the Range, Tarzán 2, Mickey Mouse Works, Jake y los piratas del país de Nunca Jamás, The Looney Tunes Show, Fanboy & Chum Chum, I Carly, entre otros.

Aunque estuvo activa desde 1977, fue en 2019 cuando puso una pausa a su carrera como actriz, probablemente por los malestares propios de la edad.

¿Quién fue Estelle Harris?

Se sabe que esta actriz después de que sus hijos crecieran, se dedicó a la actuación y logró un temprano éxito en anuncios de televisión, llegando a hacer 23 anuncios en un año.

En uno de sus anuncios más famosos cantaba enérgicamente las alabanzas de Handi-Wrap II. En 1977 comenzó su carrera como actriz de formato largo en la película Looking Up sobre tres generaciones de una familia judía de clase trabajadora en la ciudad de Nueva York.

Protagonizó varios personajes en películas de animación, series de televisión y series animadas como Lula, la espada encantada en Dave, el Bárbaro, la Sra. Lipsky, la madre del Doctor Drakken en Kim Possible, la Sra.

Duckstein en Queer Duck, Muriel en Zack y Cody: Gemelos en Acción, la Señora Cabeza de Patata en Toy Story 2, la osa abuela en Hermano oso, la gallina Audrey en Home on the Range, la Srta. Boogien en la película animada Teacher's Pet, y la madre de la Muerte en Padre de familia.

Estelle Harris también tuvo un papel menor en la serie Sabrina, la bruja adolescente y fue participante en un episodio de The Weakest Link y ahora el mundo de la actuación lamenta su muerte.

