Muere galán de telenovelas luego de estar varios días en terapia intensiva

El mundo del espectáculo nuevamente se encuentra de luto debido a que hace algunas horas se reportó la muerte del actor Daniel Guerrero, un reconocido galán de telenovelas de Argentina muy querido y respetado.

De acuerdo con información de Infobae, la Asociación Argentina de Actores y su exesposa, la actriz Zulma Faiad, fueron los encargados de confirmar la lamentable noticia mediante su cuenta oficial de Twitter.

Despido en su camino al infinito a Daniel Guerrero, padre de mis hijas, con cariño y respeto cultivados en las buenas palabras compartidas en estos últimos años. Que Dios te bendiga en tu camino al cielo. Te voy a extrañar", escribió.

Una de sus hijas confirmó la muerte

DESPIDO EN SU CAMINO AL INFINITO A *DANIEL GUERRERO*PADRE DE MIS HIJAS*CON CARIÑO Y RESPETÓ CULTIVADO EN LAS BUENAS PALABRAS COMPARTIDAS EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS*QUE DIOS TE BENDIGA �� EN TU CAMINO AL CIELO �� TE VOY A EXTRAÑAR* pic.twitter.com/ai319ZmicQ — Zulma Faiad (@zulmaurorafaiad) January 15, 2022

Asimismo, Eleonora, una de sus dos hijas, también utilizó las redes sociales para confirmar el fallecimiento del actor de 76 años. Su labor televisiva como actor lo vinculó con figuras como Verónica Castro, Linda Cristal y el grupo juvenil Menudo.

Gente querida mi papá se acaba de ir. No puedo ni decir cuánto lo amo, ni el dolor inmenso que siento. Les cuento porque se del amor que le tienen y no puedo avisar a cada persona, no tengo alma en este momento para eso", escribió.

El paso de la locución a la actuación se dio pasada la mitad de la década del ’70 cuando aceptó sumarse al elenco de galanes de la pieza teatral del verano marplatense “Es más lindo con amor”, donde compartió cartel con Claudio García Satur y Rodolfo Bebán y conoció a Zulma Faiad.

¿Quién fue Daniel Guerrero?

Daniel Guerrero y Zulma Faiad

Cabe recordar que Daniel fue conductor de exitosos programas como Buenas tardes, mucho gusto, Sábados continuados, Sábados musicales, Nuevediario, Hollywood en castellano, Teleonce informa.

Y en telenovelas como Tu mundo y el mío, Por siempre amigos, Alta comedia, Rosse, Pablo en nuestra piel, El teatro de Darío Víttori, Quiero gritar tu nombre, Cara a cara, Esta puede ser su historia, El gran amante y Matrimonios y algo más.

