Muere familiar de querido integrante del Programa Hoy

Raúl Araiza fue el conductor del Programa Hoy que lamentablemente dio a conocer que una triste noticia de la muerte del familiar de un integrante del matutino y quien envió un mensaje de solidaridad a su amigo y compañero.

Resulta el comediante y colaborador del programa Hoy, Hugo Alcántara, mejor conocido por su personaje de “El Indio Brayan” se encuentra de luto, tras el fallecimiento de su padre, el señor Armando Rodríguez.

El famoso conductor dio a conocer que medio de sus redes sociales que “El indio Brayan” compartió la triste noticia, con una imagen en blanco y negro y un par de manos, con un pequeño texto en donde explicó brevemente que su padre ya no sufre más.

Muere familiar del “El Indio Brayan”

“Donde estás ahora no hay enfermedad, ya no sufres, ya estás entero, ya eres libre, y si eso implica sentir este dolor tan grande no me importa quemarme por dentro, vale la pena papá!”. Gracias por todo! Te amo con todo mi corazón!”, escribió Hugo Alcántara en su publicación en redes.

Es por eso que este lunes, a punto de terminar la emisión de este día y solo segundos después de terminar la sección de “El Indio Brayan”, Raúl Araiza quien es conductor de Hoy anunció el fallecimiento del padre de su compañero.

Las condolencias de Raúl Araiza

El negro Araiza le envió un mensaje solidario a su amigo y compañero “El indio Brayan”: “Querido amigo, querido Hugo, de parte de todo el programa que te amamos profundamente, te mandamos un gran abrazo y un pésame querido Indio Brayan por la pérdida de tu padre, sabes que te queremos y tienes todo nuestro apoyo”.

Cabe destacar que ante las palabras de Raúl Araiza, sobre la muerte del familiar del “El Indio Brayan”, los demás conductores del programa Hoy aplaudieron y enviaron muestras de apoyo y cariño, expresando su solidaridad en todo momento.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!