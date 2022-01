Muere ex novio de Mon Laferte y ella le dedica amoroso mensaje

César Ceja, ex novio de Mon Laferte, quien era productor musical y compositor, perdió la vida en Veracruz el pasado 3 de enero a sus 40 años de edad y pese a que la pareja se separó hace varios años, la cantante chilena se pronunció en sus redes sociales y le dedicó un desgarrador mensaje.

Le agradeció la oportunidad que él le brindó cuando estuvieron juntos y afirmó que el resto de su vida lo seguirá recordando, pues además de ser su pareja sentimental, fue su mejor amigo antes y después de esta relación.

La cantante sedució con una falda roja muy a su estilo, pero esta publicación dedicada a su ex pareja, estremeció a todos, pues fue algo totalmente inesperado y tenemos los detalles en La Verdad Noticias.

La chilena no dio a conocer las causas del fallecimiento de César Ceja, pero admitió que fue él quien la recibió en México cuando ella vino a iniciar su carrera, motivo por el cual le agradeció todo lo que hizo ella.

“Querido César, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste, me hiciste reír mucho”.