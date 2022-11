Muere el último actor vivo de “Lo que el viento se llevó”, Mickey Kuhn

Tenía seis años cuando Mickey Kuhn debutó en la película “Lo que el viento se llevó” de 1939, ganadora de ocho premios Oscar y uno de las grandes clasicos del cine a nivel mundial.

Hay que recordar que Mickey Kuhn, que interpretó a Beau Wilkes, el hijo de los personajes de Olivia de Havilland y Leslie Howard, en la película “Lo que el viento se llevó”, murió a los 90 años.

Se ha destacado que el fallecimiento de Mickey Kuhn, de Lo que el viento se llevó, ocurrió el domingo pasado en un centro de cuidados paliativos en Naples, Florida, informó su esposa Bárbara a The Hollywood Reporter.

Mickey Kuhn y sus errores en la película

Según su biografía, el actor tenía seis años cuando fue contratado para participar en la emblemática película de 1939, y en una entrevista de 2014 con The Washington Post, recordó cómo echó a perder varias veces una escena con Clark Gable.

“Mi línea fue: ‘Hola, tío Rhett’”, pero seguía diciendo: ‘Hola, tío Clark’”, comentó en aquel entonces.

El actor mencionó que nunca compartió diálogos con Havilland y dijo que no la conoció hasta que celebró su cumpleaños 90 en California en 2006. Después de eso, la llamó todos los años en su cumpleaños, le dijo al Naples Daily News en 2017.

En total, Mickey Kuhn trabajó en seis películas en 1939, incluyendo King of the Underworld, protagonizada por Humphrey Bogart; Juárez, con Bette Davis y Paul Muni; y When Tomorrow Comes, protagonizada por Irene Dunne y Charles Boyer.

Mickey Kuhn y las películas en las que actuó

En la pantalla grande también actuó en dos producciones de James Stewart: Magic Town (1947) y Broken Arrow (1950), así como I Want a Divorce (1940), One Foot in Heaven (1941), A Tree Grows in Brooklyn (1945), El viento que busca (1946), Gran conquista (1947) y Escena del crimen (1949).

Entre otros detalles, de acuerdo con The Hollywood Reporter, Theodore Matthew Michael Kuhn Jr. nació el 21 de septiembre de 1932, en Waukegan, Illinois. Él y su familia se mudaron a Los Ángeles, donde su papá trabajó como cortador de carne para Safeway. A los dos años, apareció en Change of Heart (1934), protagonizada por Janet Gaynor.

“Una señora detuvo a mi madre y dijo que Fox Studio estaba buscando bebés gemelos para una película que estaban filmando”, dijo en una entrevista de 2008 para el sitio web Films of the Golden Age. Poco después, él y su mamá fueron al casting de Lo que el viento se llevó. Había “entre 60 y 80 niños y adultos en la oficina de casting”, recordó.

Cabe recordar que Cammie King Conlon la pequeña actriz que compartió créditos con Clark Gable en la legendaria película, falleció a os 76 años víctima de cáncer pulmonar, en su casa de California.

